Joi, 25 August 2022, 13:16

Un copil care merge la creșă sau grădiniță va avea, cel mai probabil, nevoie deseori de consultul unui medic pediatru pe parcursul unui an, știut fiind faptul că în colectivitate imunitatea acestora ajunge să fie testată în repetate rânduri.

În plus, copiii cu diverse vulnerabilități, precum cei cu boli cronice sau cei născuți prematur, au nevoie în mod regulat de controale medicale de rutină pentru monitorizarea dezvoltării lor sau a modului în care reacționează la diverse tratamente.

Abonamentul medical este foarte util în cazul copiilor, care de multe ori au nevoie de consultații la medicul pediatru sau la alte specialități. Virozele, enterocolitele sau monitorizarea afecțiunilor celor mici sunt motive de îngrijorare pentru părinți, iar abonamentul medical poate ușura semnificativ situația.

Când solicită părinții cel mai frecvent un consult medical la pediatrie

„Cea mai frecventă grupă de vârstă care se adresează medicilor pediatri este cea a copiilor de colectivitate”, confirmă dr. Miruna Georgescu, medic specialist pediatrie. „Cele mai frecvente patologii ale copiilor sunt cele respiratorii și digestive. Astfel, un copil care se prezintă la evaluare clinică pediatrică, poate necesita, în majoritatea cazurilor, și un consult ORL sau de pneumologie – dacă problemele sunt respiratorii, dar și investigații imagistice, precum radiografie pulmonară și analize de laborator.

În cazul unui copil cu patologie digestivă, foarte solicitate sunt serviciile de imagistică - ecografie abdominală”, spune ea.

O categorie aparte în rândul pacienților pediatrici este cea a sugarilor, care au nevoie de consultații periodice - evaluările lunare din primul an de viață, vaccinări, teste de screening. În ceea ce privește copiii născuți prematur, monitorizarea atentă a acestora se face până la vârsta de 3-5 ani, explică dr. Miruna Georgescu.

La rândul lor, copiii cu afecțiuni cronice, precum astm bronșic, diabet zaharat sau boli metabolice, trebuie evaluați și monitorizați periodic, ceea ce presupune în mod evident mers la medic în mod regulat.

Ce analize și investigații imagistice trebuie efectuate periodic copiilor

De multe ori, părinții vin cu copiii la un consult pediatric inițial pentru ca medicul să evalueze starea celui mic și pentru a primi un tratament, doar că sunt multe situații în care, pentru a stabili un diagnostic și un tratament corecte, medicul recomandă și alte consulturi interdisciplinare, precum și analize de sânge sau investigații de imagistică.

„Analizele medicale de rutină au rol de screening și, în funcție de vârsta și necesitățile copiilor, pot varia de la caz la caz. Efectuarea periodică a analizelor de sânge are ca scop prevenirea, tratarea și urmărirea atât a afecțiunilor frecvente la care este predispus copilul, cât și a bolilor cronice.

Încă de la naștere se efectuează teste auditive și vizuale, teste metabolice sau examene ecografice”, explică medicul pediatru.

Controale de rutină/screening pentru copii:

Testarea auditivă;

Screening oftalmologic;

Set de analize de sânge recomandat periodic pentru depistarea anemiei, lipsei de vitamina D, de calciu, examene de bilanț.

Copiii au nevoie, mai ales în primii ani de viață, și de investigații imagistice:

ecografia de șold - screening la varsta de 4-6 săptămâni;

ecografia de cord - se poate efectua la naștere și ulterior în funcție de rezultat;

ecografia transfontanelară - atât timp cât fontanela este deschisă, pentru depistarea și monitorizarea modificărilor intracraniene;

ecografia abdominală - pentru depistarea și urmărirea eventualelor malformații în sfera digestivă și renală.

Ce economii pot face părinții anual cu un abonament medical

Abonamentul medical este extrem de important pentru pacienții mici, care odată cu intrarea în colectivitate, experiementează o lungă serie de simptome și afecțiuni, de la banalele viroze și până la bolile copilăriei. De aceea, abonamentul medical este important atât pentru sănătatea copilului, cât și pentru liniștea părinților: acesta facilitează accesul rapid la un medic ori de câte ori este nevoie și în plus, ajută familia să facă economii.

În cazul unui copil care nu are probleme de sănătate specifice (ex. o boală cronică), dar care intră în colectivitate, pe parcursul unui an pot apărea mai multe episoade de viroze acute digestive sau respiratorii, pentru care părinții pot solicita sfatul specialistului. Astfel, luând în calcul o medie de 5 consultații de pediatrie efectuate anual, o familie poate economisi în jur de 1300 de lei.

Consultațiile sunt cele mai accesate servicii în rândul pacienților pediatrici. În ultimii cinci ani, prin intermediul abonamentului aproape 50.000 de copii au mers la medic în cadrul Sistemului MedLife, efectuând peste 310.000 de consultații de pediatrie.

Pe lângă acestea, în funcție de problemele care pot apărea, se efectuează și teste rapide, precum testele de gripă sau adenovirus, dar și consultații de specialitate (ORL, dermatologie, chirurgie), analizele de sânge ori cele de urină și scaun, recomandate frecvent în cazul patologiilor copiilor.

Toate acestea presupun o economie suplimentară, atunci când pacienții beneficiază de abonament medical, fie prin faptul că acestea sunt acoperite integral de abonament, fie printr-un discount.

