Articol susținut de MedLife Luni, 22 August 2022, 14:13

HotNews.ro

​În contextul pandemiei, tot mai mulți români au apelat la serviciile de telemedicină, iar recenta creștere a numărului de îmbolnăviri cu COVID este de așteptat să determine pacienții să recurgă tot mai mult la consilierea medicală online. Nu este, însă, singurul context care determină acest lucru - perioada vacanțelor, când oamenii sunt plecați de acasă, dar și munca remote pentru mulți români, care le permite să lucreze de oriunde, favorizează accesarea cu precădere a consultațiilor online la medic.

Care sunt avantajele consultațiilor online Foto: MedLife

Un sondaj MedLife de anul trecut arăta că 1 din 3 români au apelat la consultații online în perioada pandemiei. Mai mult decât atât, la începutul anului, în timpul valului 5, numărul consultațiilor online oferite de medicii MedLife crescuse cu 47% în luna ianuarie 2022, în comparație cu luna decembrie 2021. În plus, în luna iunie a acestui an, în clinica online MedLive s-a înregistrat o creștere de 50% a solicitărilor pentru consultații la distanță, comparativ cu prima lună din an.

Motivele pentru care pacienții aleg servicii de consultanță medicală online, potrivit sondajului, se referă la reducerea timpului de deplasare în clinică, acces la opinie medicală chiar și atunci când situația nu o permite - precum în caz de izolare din cauza îmbolnăvirii cu SARS-CoV-2 - sau posibilitatea de a interacționa cu medici din alte localități decât cea în care se află.

Avantajele consultațiilor online

Principalul beneficiu al telemedicinei este, în mod evident, faptul că nu mai trebuie să te deplasezi într-o clinică - acest lucru implică timp câștigat, costuri economisite pe transport (mai ales atunci când medicul la care dorești consultație este în alt oraș) și confort sporit.

Sunt situații punctuale în viețile noastre când acest lucru înseamnă chiar mai mult de atât.

De exemplu, pentru cei care au în îngrijire copii sau alte persoane pe care nu le pot lăsa nesupravegheate, consultațiile online reprezintă un mare avantaj, pentru că de multe ori acesta era un motiv de amânare a vizitei la medic.

Un alt exemplu este cazul în care te afli în vacanță și te confrunți cu simptome ușoare sau medii care ar putea indica o problemă medicală. În acest caz nu trebuie să alergi după un medic la cea mai apropiată clinică, situație destul de greoaie mai ales dacă ești într-un loc mai izolat sau în altă țară, ci poți apela la o opinie medicală online, indiferent de locul în care te afli.

Un alt beneficiu important, în special pentru persoanele vulnerabile, precum pacienții oncologici sau cei cu boli cronice, este că pot limita vizitele în unitățile medicale, evitând, astfel, expunerea la diverse boli contagioase.

Datorită faptului că procesul este mult mai simplu și confortabil, pacienții își pot monitoriza mai bine sănătatea și pot ține aproape cu medicul său curant pentru evaluarea periodică a tratamentului, interpretarea analizelor de rutină, discuții privind evoluția bolii. Astfel, nu se mai amână mersul la medic și în felul acesta se poate păstra o stare mai bună și mai stabilă a sănătății.

Nu în ultimul rând, prin telemedicină ai acces la mult mai mulți specialiști - nu trebuie să te limitezi la medicii și clinicile locale, un lucru esențial pentru cei din provincie, din localități mici, care trebuie să facă un efort considerabil să ajungă la un anumit medic din Capitală sau alt oraș mai mare.

Un caz aparte este cel al românilor din diaspora, care ar putea dori să aibă acces la un medic român, din țară, iar consultațiile online facilitează acest lucru.

Cine apelează în România la consultațiile online

Un sondaj MedLife de la începutul anului arăta că 75% dintre cei care apelaseră la consultațiile online sunt persoane tinere, cu vârste cuprinse între 25 și 45 de ani, de regulă, pacienți care au nevoie de interpretări ale analizelor medicale sau investigațiilor efectuate.

De asemenea, pacienții aflați în izolare ca urmare a infecției COVID-19 sau a contactului cu o persoană infectată apelează frecvent la acest tip de serviciu pentru a beneficia de evaluare medicală la distanță și consiliere în vederea adresării altor specialități pentru investigații suplimentare.

În plus, s-a observat un interes crescut al angajaților din companii pentru realizarea examenelor periodice – medicina muncii – în regim online. Odată cu debutul pandemiei, 1 din 5 angajați și-a mutat activitatea în regim de telemuncă, moment în care s-a observat o creștere accelerată a solicitărilor pentru servicii de medicina muncii online.

Ce specialități medicale pot fi accesate prin consultațiile online și pentru ce probleme de sănătate

În cadrul clinicii online MedLive sunt disponibili 150 medici, acoperind peste 40 de specialități medicale, pentru evaluare la distanță sau interpretare de analize și investigații medicale.

Medicina muncii este cel mai des solicitată în clinica online MedLive. Topul specializărilor la care se fac cele mai multe programări este completat de medicina generală, endocrinologie, pediatrie, dermatologie, medicina internă și alergologie.

Odată cu sezonul vacanțelor, o adresabilitate bună a căpătat-o specializarea Boli infecțioase/ de călătorie, unde poți primi recomandări pentru vaccinurile necesare deplasării în anumite zone ale lumii, dar și sfaturi legate aceste călătorii - ce medicamente să ai la tine, ce trebuie să eviți să consumi etc.

Sunt, însă, mai multe specializări, precum și situații punctuale în care se poate apela la un consult online și nu este obligatorie, cel puțin în faza incipientă, deplasarea în cabinet:

Interpretare analize sau rezultate imagistică medicală (RMN, CT)

Răceli și tuse ușoare

Durere de gât

Congestie nazală

Dureri de cap

Infecții ale tractului urinar

Conjunctivite

Rinita alergică

Verificarea unor probleme ce erau deja în decurs de tratare / observare post-operatoriu

Afecțiuni dermatologice sau dermatocosmetice: erupții, eczeme, iritații ușoare la nivelul pielii

Probleme digestive

Amețeli Consiliere nutriție

Consiliere alăptare

Consiliere psihologică

Dureri de spate sau articulare.

Trebuie, însă, subliniat că sunt unele situații în care consultațiile online nu se pot aplica - atunci când vorbim de patologie ce ține de urgențe, precum accidente, loviri, urgențe psihiatrice, dureri foarte puternice sau diverse cazuri complexe în care este nevoie de prezența fizică pentru o evaluare completă.

Ghid pentru consultația online – cum te programezi, cum se desfășoară și cum plătești

Consultația online în clinica MedLive se desfășoară pe Zoom și poate fi făcută pe orice device; trebuie doar să verifici că microfonul, căștile și camera funcționează. Programarea poate fi făcută fie din contul MedLife, fie prin aplicația MedLife, online pe site sau în Call center. Poți alege specializarea, medicul, ziua și ora consultației.

După înregistrarea programării, vei primi pe e-mail sau SMS atât link-ul de plată a serviciului solicitat, cât și datele de acces.

Suma de plată se afișează doar în cazurile în care nu deții un card MedLife sau dacă serviciul solicitat nu este inclus în planul de abonament, iar plata se face online, cu ajutorul cardului bancar. Legat de costurile la care trebuie să te aștepți - costul pentru o ședință de consiliere online este similar cu cel al unei consultații în cabinet și diferă în funcție de specialitate și de medicul ales. Important de menționat este faptul că, la final, pacientul va primi un raport medical, pe care îl poate descărca din contul său, care va conține și recomandări și tratament, dacă este cazul.

Articol susținut de MedLife