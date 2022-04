Povești care vindecă - Articol susținut de MedLife Marți, 12 Aprilie 2022, 14:07

HotNews.ro

​“Suntem o familie normală, părinții unei fetițe minunate și speciale de 13 ani. Avem un copil luptător, învingător și norocos și mărturisesc că de multe ori ne-a învățat ce înseamnă să lupți cu adevărat”, spune Maria M., care a trecut prin una dintre cele mai crunte experiențe ca părinte: un diagnostic de cancer al copilul, aflat în urma unei intervenții relativ simple. Fetița este acum bine, în continuare sub supraveghere la IOB.

Lupta unei adolescente cu cancerul (fotografie ilustrativa) Foto: Shutterstock/ MedLife

Dacă ne este Frică, DA, suntem speriati, dar încrezători în bunul Dumnezeu că totul va fi bine. În continuare avem întrebări la care nu știu dacă vom primi răspuns vreodată: De ce? Ce și unde am greșit?

“Diagnosticul inițial a fost de apendicită acută, cea mai mare parte a acestui tip de tumori, cu această localizare, manifestându-se înșelător, în «haina unei alte afecțiuni chirurgicale», spune medicul chirurg Marius Militaru, de la Spitalul MedLife de Pediatrie București, cel care le-a câștigat încrederea părinților. “Este un om special înzestrat cu mult calm, dăruire sufletească, empatie și intuiție, un medic extraordinar”, spune mama.

Redăm în continuare povestea plină de speranță a Mariei M.

Povestea noastră începe în 28.01.2021, când fetița m-a rugat să ridic de jos un stilou pe care pisicuța noastră îl aruncase de pe birou, spunându-mi că-i este greu să se aplece. Atunci mi-am dat seama că este ceva serios. Menționez că este sportivă, are rezistență la efort și nu se “plânge” așa ușor… Cu 2 zile înainte, acuzase dureri abdominale pe care eu le-am pus pe seama perioadei delicate a fiecărei luni (menstra).

Operată urgent de apendicită

Fiind o perioadă de vârf a pandemiei, am ajuns la Spitalul MedLife de Pediatrie București. Aici l-am întâlnit pe dr. Marius Militaru, care ne-a câștigat încrederea, fără de care nu am fi avut curajul să-i încredințăm copilul. Este un om special înzestrat cu mult calm, dăruire sufletească, empatie și intuiție, un medic extraordinar, pentru care nu avem cuvinte să exprimăm mulțumirea și recunoștința!

Fetița noastră a fost consultată minuțios și trimisă la ecografie abdominală. Medicul ne-a explicat că trebuie operată urgent de apendicită (clasic), însă va avea grijă ca cicatricea să fie cât mai mică, accentuând că dacă plecăm, riscăm ca situația să se agraveze. După ce m-am consultat la telefon cu soțul, am luat hotărârea de a-l asculta pe dr. Marius Militaru.

Intervenția a durat cu mult peste timpul normal alocat unei asemenea operații. La final ne-a explicat că am luat decizia corectă, pentru că apendicele a fost foarte mare pentru un copil – a avut 8 cm lungime și în plus, a mai scos un chist de pe ovar, explicându-ne detaliat, pe înțelesul nostru, întreaga procedură. Conform protocoalelor medicale, s-au prelevat și transmis către Laboratorul Onco Team probele în vederea efectuării examenelor specifice. Cât am stat în spital, Dr. Marius Militaru a venit zilnic să o vadă pe fetiță, să-i schimbe pansamentul, să verifice cum se simte, s-o încurajeze și să-i explice ce trebuie să facă. Totul a decurs normal, ne-am externat și am revenit la două controale. Fetița se simțea bine.

Dr. Marius Militaru spune că “intervenția a fost destul de dificilă, suferința infecțioasă apendiculară fiind autentică și destul de avansată, ceea ce a îngreunat manevrele locale. Cu toate acestea, aspectul macroscopic, intraoperator, nu a trădat nicio clipă, prezența unui proces malign local.

Ne-a «salvat» protocolul operator care prevede obligativitatea examinării histo-patologice a tuturor pieselor prelevate de la bolnav în cursul intervenției. Astfel, a fost identificată prezența tumorii în regiunea bazală a apendicelui. De obicei, localizarea este apicală (la extremitate) și simpla apendicectomie este curativă din start - aceasta a fost particularitatea acestui caz”, explică medicul.

În 10.02.2021, stupoare!: “tumoră neuroendocrină bine diferențiată T3”

La trei săptămâni de la prelevarea probelor, buletinul de analiză a confirmat diagnosticul de “tumoră neuroendocrină bine diferentiata grad G2 - T3”.

Dr. Militaru Marius Mugurel, chirurgie pediatrica

Foto: MedLife

Doctorului Militaru i-a revenit dificila misiune de a anunța părinții: “Indiferent dacă ai mai avut ocazia sau nu, este întotdeauna dificil să dai o asemenea veste, mai ales pentru că este vorba de un copil și de viitorul acestuia. Părinții sunt, în general, bulversati, iar în cazul de față, chiar și pacienta era suficient de mare să poată înțelege adevăratele implicații. De aceea, am decis, de comun acord cu familia, prezentarea nuanțată a situației, astfel încât să nu riscăm să «pierdem», psihologic, tânăra pacientă”, povestește Dr. Militaru.

A început CALVARUL și lupta contra cronometru…

După aflarea diagnosticului, ne-am sfatuit cu dr. Militaru care ne-a redirecționat către Institutul de Oncopediatrie București la Conf. Dr. Monica Dragomir. Ne-a explicat ce înseamnă acest diagnostic și ce prevăd protocoalele medicale în asemenea cazuri. Fetița a intrat în evidența la registrul IOB, care face parte din rețeaua Europeană de referință pentru Oncologie Pediatrică și este centrul coordonator al rețelei naționale de oncologie pediatrică.

A urmat o nouă serie de analize mai amănunțite, controale, analize de sânge, urină, imunologie, markeri tumorali, RMN pelvin cu substanță de contrast, PET-CT cu substanță de contrast.

Trebuia rapid să luăm noi o hotărâre pentru viața copilului! Fiecare zi conta și trebuia cât mai urgent să efectuăm operația

În urma analizei tuturor investigațiilor efectuate, a convorbirilor pe care le-a avut cu dr. Militaru, cu Prof. Ardeleanu și cu echipa de la OncoTeam, am fost chemați pentru a ne explica concluzia. Având în vedere gradul tumorii G2 și invazia tumorala T3 se impunea intervenție chirurgicală largă de tip hemicolectomie dreapta (rezecția de intestin subțire și gros), conform consensului internațional de abordare terapeutică a tumorilor neuroendocrine apendiculare foarte rare.

Am fost îndrumați către Conf. Dr. Bălănescu Laura, la spitalul Grigore Alexandrescu. Ne-a detaliat statistici, cercetări efectuate în domeniu, explicându-ne că fiecare zi contează și trebuie cât mai urgent să efectuăm operația, cu șanse de aproape 100% ca după operație să fie totul ok, fără chimioterapie/radioterapie! Și a avut dreptate!

Intervenția salvatoare cu 40 de ore la terapie intensivă

La Grigore Alexandrescu, ne-am prezentat cu documentele medicale la Conf. dr. Balanescu care ne-a explicat, inclusiv prin desen, în ce constă operația de hemicolectomie (respectiv rezecția de intestin subțire și gros) și ne-a promis că, dacă se va putea, intervenția va fi efectuata laparoscopic, astfel încât recuperarea să fie mai ușoară.

Astfel, la o luna de la prima internare, a fost efectuată a doua intervenție, laparoscopic, multe ore de muncă în sala de operație. Recuperarea a fost grea și dureroasă, cu 40 de ore la terapie intensivă. După operație s-au recoltat din nou probe pentru laboratorul anatomopatologic și rezultatele au fost bune.

Încrederea în medici a făcut diferența

Înaintea acestei grele încercări eram destul de sceptică în privința spitalelor și a personalui medical, de altfel înainte de cea de-a doua intervenție ne-am interesat ce ar însemna să mergem în altă țară. Mă bucur că nu am făcut-o pentru că am găsit aici spitale dotate la standarde internaționale cu medici extraordinari, specialiști care prin dedicația, grija, susținerea și bunătatea lor, salvează vieți și oferă speranță pentru ziua de mâine.

Ne înclinăm cu deosebit respect, suntem recunoscători și mulțumim din inima tuturor medicilor și echipelor de asistente și infirmiere pentru amabilitatea, compasiunea pentru pacient și toată atenția acordată fiicei noastre!

Dacă ne este frică? Da, suntem speriați, dar încrezători în bunul Dumnezeu că totul va fi bine. În continuare avem întrebări la care nu știu dacă vom primi răspuns vreodată: De ce? Ce și unde am greșit?

Poveste cu final fericit

Dr. Marius Militaru, medicul care a efectuat prima operație a fetiței și care a urmărit întregul parcurs medical al acesteia, consideră că povestea are un final fericit, prognosticul histopatologic ulterior celei de-a doua intervenții fiind favorabil.

“Părinții au trecut destul de repede peste perioada de șoc și s-au mobilizat exemplar, făcând din proprie inițiativă demersuri în vederea unei evaluări oncologice, în paralel cu demersurile efectuate de mine.

Fetița a răspuns și ea foarte bine, pentru că a fost parțial ferită de întreaga greutate a poveștii și pentru că s-a recuperat extrem de bine în post-operator și s-a putut întoarce relativ repede la regimul normal de viață și la sport”.

***

Acest articol face parte din demersul RoMâine, inițiat și susținut MedLife, furnizorul național de sănătate al României.

RoMâine este un efort comun de însănătoșire națională, care se construiește cu grijă, respect, încredere, speranță și empatie. Valori care se regăsesc și în spitalele MedLife. Aici se aude grija, speranța prinde glas și se naște un mâine mai bun ca azi.

MedLife deține cea mai complexă rețea de spitale private din România, cu 14 unități spitalicești în Bucureși și în țară și mii de medici, asistente și infirmiere care împreună fac România bine zi de zi.

Intră pe www.medlife.ro/spitalele-medlife și află mai multe detalii.

#GrijaRoMaine #SpitaleleMedLife #ImpreunaFacemRomaniaBine