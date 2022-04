Povești care vindecă - Articol susținut de MedLife Marți, 05 Aprilie 2022, 09:50

HotNews.ro

​În dimineața zilei de 23 februarie, doamna Mariana a pășit afară din Spitalul MedLife Polisano din Sibiu fără nicio urmă din durerile insuportabile de pe piciorul stâng care o făcuseră să șchiopăteze în ultimul an și jumătate și care au obligat-o să renunțe la a-și practica meseria de asistent medical. Tocmai scăpase, printr-o intervenție chirurgicală care a durat opt ore, de o tumoră de 7 cm din zona lombară.

Dr. Claudiu Matei (1) Foto: Hotnews

„Eu sunt bine datorită doctorului Claudiu Matei. M-aș fi dus oriunde după dânsul” - sunt primele lucruri pe care le spune când vorbește despre această operație salvatoare.

Potrivit medicului neurochirurg, diagnosticul exact al pacientei a fost ependimom de filum terminale gradul II OMS - o tumoră rară, care apare la un pacient sau doi dintr-un milion. Operația a decurs bine, iar medicul spune chiar că pacienta a avut o recuperare „spectaculoasă”.

„A scos tumora bucățică cu bucățică. Vă dați seama, opt ore?”

Mariana avusese dureri acute pe piciorul stâng încă din primăvara anului 2020, însă, după cum povestește, a dat mereu vina pe altceva și, deși a mers la câteva controale și investigații, nu a reușit să depisteze această tumoră până nu a ajuns să facă un RMN cu substanță de contrast, în urma unei crize din noaptea de revelion.

„Tot dădeam vina că am coxartroza, că sunt grasă, că am muncit, că stau aplecată. Cum facem toți. Nu m-am gândit niciodată la diagnosticul ăsta. M-am căutat, am mers și la Colentina la reumato, am făcut analize, în septembrie mi-am scos și colecistul. Eu aveam un sindrom inflamator de câțiva ani, am făcut și fizioterapie care nu mi-a făcut bine. Ce m-a determinat să mă caut mai serios a fost o criză urâtă de sciatică pe care am făcut-o în ziua de Revelion, pe 31 decembrie, și care m-a ținut 4-5 zile. M-am dus la neurolog pe 3 ianuarie, m-a pus pe picioare, m-a scos din criză”, povestește ea.

„Durerile erau așa mari, nu puteam să mai trăiesc fără calmante. Luam două calmante pe zi. Seara ca să pot să dorm, dimineața ca să pot să mă mai mișc”, mai spune ea.

De altfel, din cauza durerilor, pacienta s-a pensionat în 2020, după zeci de ani ca asistentă medicală.

După evenimentul din 31 decembrie a făcut un RMN, inițial fără substanță de contrast, radiologul de acolo a văzut însă tumora. „Mi-a spus că este suspiciune de ependimom și mi-a recomandat să fac cu substanță de contrast. Am făcut și s-a confirmat diagnosticul.”

Faptul că a lucrat 15 ani, în tinerețe, ca asistentă chiar în neurochirurgie - bloc operator - a ajutat-o să gestioneze diagnosticul și să înțeleagă mai bine ce urmează să se întâmple.

Soțul său l-a găsit pe medicul neurochirurg Claudiu Matei, care operase o fostă colegă. Într-o sâmbătă, i-a trimis RMN-ul, iar luni deja pleca de acasă, din București, la Sibiu pentru operație la Spitalul Polisano din cadrul rețelei MedLife.

Mariana povestește că inițial nici nu avea de gând să meargă la medic, însă dr. Matei i-a spus că este nevoie de operație de urgență, existând risc de paralizie, fiind o chestiune de ordinul zilelor.

Medicul și-a reorganizat programul pentru ca pe 17 februarie să o poată opera.

Pacienta povestește, impresionată, faptul că medicul a stat opt ore pentru a scoate „bucățică cu bucățică” tumora care acoperea acel „mănunchi de vase și nervi” care este acest filum terminale, aflat în zona lombară, înspre coccis. O tumoră de aproximativ 7 cm.

„Eu sunt foarte bine acum. După operație nu am mai avut dureri, nu am mai șchiopătat. Nu am avut probleme sfincteriene, de fapt nu am avut probleme de niciun fel. Mi-a și zis ca a scos-o toată, că a durat atât că s-a chinuit atât pentru a nu atinge niciun nerv. Operația s-a desfășurat împreună cu un medic neurolog care mi-a monitorizat nervii în timp real și îi atrăgea dânsului atenția dacă atingea ceva. Eu sunt așa bine datorită lui. Vă dați seama, 8 ore?” spune ea.

I-a fost teamă?

„Mi-a fost frică, dar am avut foarte mare încredere în domnul doctor. Când am vorbit duminică cu dânsul, când mi-a zis că e urgență, mi-am dat seama că nu am de ales. Plus, faptul că a venit și mi-a explicat tot ce îmi face. Mi-a desenat vertebrele și mi-a arătat. Contează foarte mult pentru pacient. Nu sunt sperioasă, că asta mi-a fost meseria. Dar chiar dacă ești o persoană sperioasă, faptul că îți spune explică este un lucru foarte bun pentru pacient. M-am dus cu cea mai mare încredere. Plus că este un om atât de cald, de blând. Este deosebit”, povestește pacienta.

Cum a fost experiența în Spitalul MedLife Polisano

Pentru această intervenție, doamna Mariana a stat internată timp de nouă zile, în februarie.

„Nici nu am cuvinte să vă spun ce profesionalism și ce om este acolo. Acolo lucrurile se desfășoară ca la carte. Totul este pus la punct de când te internezi până pleci acasă”, spune ea despre experiența în spital. „Am plecat plăcut impresionată de tot ce se întâmpla acolo.”

Își amintește că atunci când s-a trezit din anestezie primul lucru a fost să întrebe cât este ceasul. „Când mi-au zis că e ora 5 nu îmi venea să cred”.

„În prima zi nu m-au lăsat să mă mișc deloc. Am stat doar pe spate. A doua zi am putut să mă întorc în pat, de pe o parte pe alta. A treia zi mi-a dat voie la marginea patului și mi-a monitorizat vezica pentru că exista riscul să pierd urină. A patra zi, duminică a fost mai bine, m-am putut da jos din pat, am mers singură la toaletă ceea ce a fost mare lucru. Luni m-am dus pe secție, iar miercuri am plecat”, povestește ea.

„Am plecat pe picioarele mele, fără dureri, fără să mai șchiopătez, fără probleme sfincteriene care mă speriau pe mine”.

Riscul tumorii este să se refacă, la un moment dat. „Eu mă rog la Dumnezeu ca dr. Matei să fie sănătos, pentru că eu tot la el mă duc. Cât profesionalism și cât este de dăruit pentru pacienți, este ceva… nu știu cum ar putea fi răsplătit. Este deosebit, nu trăiește decât pentru ceea ce face.”

Dr. Claudiu Matei: „Medicina nu este one-man show” / „Intervenția chirurgicală a fost solicitantă”

Dr. Claudiu Matei, medic primar neurochirurgie, explică la rândul său în ce a constat diagnosticul și complicata intervenție chirurgicală în acest caz, despre care admite la rândul său că a fost dificilă și solicitantă.

„Pacienta a suferit de un ependimom, o tumoră rară având o incidența de 1-2 cazuri la 1 milion de locuitori. Mai precis, diagnosticul a fost de ependimom de filum terminale gradul II OMS. Aceasta reprezintă o tumoră care a fost localizată la nivelul inferior al coloanei vertebrale lombosacrate situată între rădăcinile nervoase. Intervenția chirurgicală a fost dificilă și solicitantă din cauza faptului că tumora a fost dispusă între nervi, aceștia fiind lipiți de țesutul tumoral, fapt care a pus la încercare răbdarea și îndemânarea echipei noastre. Am beneficiat însă și de aportul tehnologiei, fără de care nu se pot opera astfel de cazuri, în condiții optime și cu rezultate bune”, povestește medicul.

Intervenția chiurgicală a constat într-o laminoplastie cu rezecția completă a tumorii. Aceasta înseamnă că partea posterioară a vertebrelor a fost decupată, iar la finalul operației, după ce s-a practicat excizia tumorală, a fost repusă la loc și fixată cu instrumentar special, fapt care nu va destabiliza pe viitor coloana vertebrală, a mai explicat el.

Operația s-a desfășurat sub monitorizare neurofiziologică

„Întreaga operație s-a desfășurat sub monitorizare continuă neurofiziologică intraoperatorie; această este efectuată de un coleg medic neurolog si neurofiziolog, care râmâne alături de neurochirurg pe întreaga durată a procedurii”, a explicat Dr. Claudiu Matei. Înainte de intervenție s-au implantat pacientei electrozi în musculatura membrelor și cea sfincteriană, electrozi care au fost conectați la un sistem computerizat special și care a fost privit întreaga operație de către neurofiziolog. Acest sistem de neuromonitorizare intraoperatorie avertizează chirurgul când se află în apropierea unor centrii nervoși pentru a reuși o rezecție tumorală cât mai bună, dar fără afectarea structurilor nervoase. Astfel, crește siguranța actului chirurgical reducând riscul apariției deficitelor neurologice postoperatorii. Această monitorizare a fost realizată de dr. Dan Filip, medic primar neurolog, cu competență în neurofiziologie.

„Monitorizarea neurofiziologică intraoperatorie presupune tehnici speciale de neuro-anestezie, astfel încât, acesta să fie adormit, să nu simtă durere, dar totodată să perimtă neurofiziologului monitorizarea sistemului nervos. Această anestezie a fost realizată de Dr. Dancu Iulia Maria, medic specialist în Antestezie și Terapie Intensivă. De asemenea, alături de mine, pe toată durata operației, m-a asistat Dr. Nistor Sofia, medic specialist neurochirurg.

„Cum am mai spus și cu alte ocazii, medicina nu este one-man Show. Lucrăm de 9 ani împreună si consider că este unul dintre atuurile pe care le avem - colegii mei sunt medici excelent pregătiți, oameni dedicați, ambițioși și pasionați. La fel ca și în sport, fiecare are rolul lui, are poziția lui în “teren”, ne cunoaștem și ne ajutăm unul pe altul, fără să ne uităm la ceas, sunt operații care durează 2 ore altele 9, ceea ce primează este sănătatea pacientului,” crede dr. Claudiu Matei.

Înainte de intervenție, starea neurologică a pacientei se agravase și era destul de critică, cu tulburări sficnteriene (incontinență urinară și fecală), deficit motor al membrelor inferioare cu dificultatea mersului și ortostațiunii, cu diminuarea sensibilității la nivelul perineului și membrelor inferioare. Foarte probabil că în scurt timp, fără operație deficitele neurologice ar fi progresat și mai mult, ajungând să paralizeze complet la nivelul membrelor inferioare și să rămână cu tulburările sfincteriene toată viața. Operația însă a decurs bine, fără incidente iar pacienta s-a ameliorat spectaculos încă din perioada imediat postoperatorie.

„Mai departe, pacienta va fi îndrumată spre oncologie și va reveni la control imagistic și clinic la câteva luni, pentru a surprinde dacă apar complicații sau recidiva tumorală”, explică medicul.

***

Acest articol face parte din demersul RoMâine, inițiat și susținut MedLife, furnizorul național de sănătate al României.

RoMâine este un efort comun de însănătoșire națională, care se construiește cu grijă, respect, încredere, speranță și empatie. Valori care se regăsesc și în spitalele MedLife. Aici se aude grija, speranța prinde glas și se naște un mâine mai bun ca azi.

MedLife deține cea mai complexă rețea de spitale private din România, cu 14 unități spitalicești în Bucureși și în țară și mii de medici, asistente și infirmiere care împreună fac România bine zi de zi.

Intră pe www.medlife.ro/romaine/ și află mai multe detalii.

#GrijaRoMaine #SpitaleleMedLife #ImpreunaFacemRomaniaBine