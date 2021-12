INTERVIU Marius Vasilescu, antreprenor ceasornicar: Primul ceas l-am asamblat la vârsta de 7 ani sub îndrumarea tatălui meu

​În ceasornicărie trebuie mult calm, concentrare și gândire logică, așa că ceasornicarii sunt de regulă niște oameni destul de înțelepți. Pe lângă asta, faptul că sunt din ce în ce mai puțini ceasornicari competenți (în întreaga lume, nu numai în România) nu face decât ca respectul oamenilor pentru această meserie să fie pe un trend crescător, spune Marius Vasilescu, antreprenor ceasornicar.

Marius Vasilescu: Cred că cea mai bună definiție a mea pentru respect este cea conform zicalei bătrânești: "ce ție nu-ți place, altuia nu-i face". Consider că trebuie să îi tratezi pe cei din jur exact așa cum ți-ar plăcea să fii tratat și tu. Ne-am dorit întotdeauna ca la Horologer să respectăm toate persoanele cu care intrăm în contact: de la clienți până la colaboratori, furnizori și angajați.Caracterul unui om se vede în situații limită și atunci cred că este cel mai important să fii respectuos și să dai un exemplu pentru cei din jur.Marius Vasilescu: Tatăl meu nu mi-a impus o direcție pe care să o urmez. Am fost însă inevitabil fascinat de ceasuri, iar primul ceas l-am asamblat sub îndrumarea lui la vârsta de 7 ani. Ulterior m-am distanțat de meseria lui și am ajuns inginer telecom. Am rămas însă pasionat de ceasuri. Spre deosebire de tatăl meu, eu am fost mai mult pasionat de istoria brandurilor și de business-ul din spatele ceasurilor decât de mecanisme și calibre. Așa am ajuns să dezvoltăm împreună Horologer