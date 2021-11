Mediul privat lansează un demers de susținere a românilor afectați de COVID-19: Servicii medicale gratuite pentru localnicii din satele izolate, pachete speciale de screening pentru cei cu boli cronice, sprijin psihologic pentru copiii lăsați orfani de COVID-19

În contextul valului 4 al pandemiei, în care România trece printr-o situație grea și sistemul sanitar se află într-un impas, MedLife lansează astăzi, prin intermediul platformei RoMâine, un demers de susținere a persoanelor afectate direct de coronavirus.

• MedLife, prin intermediul platformei RoMâine, lansează un demers de susținere a celor mai afectate categorii de români în contextul valului 4 al pandemiei de coronavirus.• Enayati Medical City se alătură în acest demers din postura de partener.• Demersul se adresează personalului medical din spitalele COVID-19, bolnavilor cronici, copiilor a căror părinți au fost răpuși de COVID-19, dar și localnicilor din satele izolate uitați de sistemul sanitar și include o serie de servicii care vor fi oferite gratuit și în regim de discount.• Pe această cale, MedLife și Enayati Medical City lansează un apel de mobilizare și către alți operatori privați pentru a se alătura acestui demers.“După o perioadă foarte sumbră pentru noi ca țară, cu sute de morți pe zi și zeci de mii de infectări de -COVID-19, pare că ne-am mai revenit puțin, însă sunt câteva categorii pentru care această revenire nu a schimbat situația; discutăm de medicii si asistenții medicali din spitalele COVID-19 care sunt complet epuizati după mai bine de 20 de luni de luptă continuă cu boala, de copiii ai căror părinți au fost răpuși de noul coronavirus, de milioanele de pacienți cronici care au stat departe de medici în toată această perioadă sau de miile de români din satele izolate care au fost uitați de sistemul sanitar, la propriu, în context pandemic. Pentru toate aceste categorii vulnerabile si afectate de pandemie, vrem să dăm o mână de ajutor. Și sperăm ca pe această cale să se alăture acestui demers cât mai multe companii” a declarat Mihai Marcu, Președinte & CEO MedLife Group.În cadrul acestui demers social se alătură din postura de partener și un alt jucător important pe piața de servicii medicale private, Enayati Medical City.“Ne bucurăm să fim parte a acestui demers de susținere a românilor afectați de coronavirus. Noi, operatorii privați de sănătate trebuie să ne unim forțele pentru a ajuta pacienții să poată accesa serviciile medicale de care au nevoie. Criza sanitară a blocat accesul acestora la spitalele de stat ți credem că noi, cei din mediul privat, trebuie să ne unim forțele pentru a veni în întâmpinarea nevoilor medicale. De altfel, Enayati Medical City este orașul medical deschis în anul pandemiei 2021, o investiție de mari dimensiuni care rîspunde tuturor cerințelor actuale și pune la dispoziția pacienților servicii integrate. Am răspuns apelului MedLife și punem la dispoziția pacienților nu doar cel mai mic tarif de spitalizare dar și servicii gratuite pentru bolnavii cronici și cei care au trecut prin COVID-19.”, a declarat dr. Wargha Enayati, fondator Enayati Medical City.Demersul, parte a platformei de sănătate a României, cuprinde o serie de acțiuni ce vizează patru categorii greu încercate în această perioadă:– de peste 20 de luni, medicii și asistenții medicali din spitalele suport COVID-19 sunt în lina întâi pentru a înfrunta virusul. Deși sunt extrem de epuizați, aceștia continuă să lupte pentru viața fiecărui pacient. Din empatie pentru eforturile colegilor de breaslă, MedLife va pune la dispoziție o echipă de voluntari formată din medici și asistenți pentru a da o mână de ajutor personalului medical din spitalele aflate în prima linie în lupta cu virusul. De asemenea, compania va pune la dispoziția cadrelor medicale din spitalele COVID-19 servicii gratuite de consiliere psihologică, pentru a le susține să depăseașcă această perioadă critică.– de la începutul pandemiei, zeci de mii de români au pierdut lupta cu virusul, lăsând în urmă mii de copii orfani. Pentru a veni în sprijinul lor și a oferi o doză de speranță acestei categorii vulnerabile, MedLife va oferi servicii gratuite de consiliere psihologică. Serviciile vor putea fi accesate pe baza completării unui formular și a exprimării consimțământului din partea părintelui rămas în viață sau a tutorelui.– cel mai recent sondaj derulat de MedLife a arătat ca peste jumătate din populația mediului urban a evitat să meargă la medic în ultimele 20 de luni, motivele principale fiind legate de frica și lipsa unei urgențe medicale. Din grijă pentru milioanele de pacienți cu boli cronice, MedLife a creat pachete speciale de screening, astfel încât pacienții să își poată monitoriza și ține sub control afecțiunile de care suferă. Colateral pachetelor pentru bolnavii cronici, Enayati Medical City în calitate de partener al demersului va pune la dispoziție pacienților care au trecut prin forme severe de COVID-19, 100 de pachete de recuperare cu 3 zile de spitalizare, 100 de proceduri de fiziokinetoterapie de câte 10 zile fiecare și câte 100 de consultatii la cardiologie, pneumologie și geriatrie, plus cel mai mic tarif de spitalizare pentru pacienți.– sute de mii de români sunt uitați în satele izolate, iar pandemia a adâncit și mai mult această criză, mulți dintre ei fiind lipsiți în totalitate de accesul la servicii medicale.Din respect pentru ei, MedLife a dat startul primului demers de sprijinire a românilor din satele izolate. Astfel, în perioada 14 – 21 noiembrie MedLife a pus la dispoziție o Unitatea Medicală Mobilă care s-a deplasat împreună cu personal medical specializat în 3 județe din țară – Brașov, Buzău și Prahova – pentru a acorda servicii medicale de calitate - consultație, un set de analize, EKG și ecografie abdominală, în mod gratuit, în special persoanelor în vârstă care nu se pot deplasa până la cel mai apropiat oraș pentru un consult.Serviciile sunt disponibile pe site-urile celor 2 companii. Pentru mai multe detalii puteți accesa: https://www.medlife.ro/romaine/romaine-va-fi-bine Pe această cale, MedLife și Enayati Medical City lansează un apel de mobilizare către toți furnizorii de servicii medicale private și nu numai, pentru a se alătura în acest demers în vederea susținerii sistemului sanitar românesc, a personalului medical, dar și a categoriilor vulnerabile, pentru că doar împreună putem construi un mâine mai bun.