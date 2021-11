Viviana Mârza: brutar artizan: Speram să găsesc pâinea perfectă, nimeni nu mi-a zis că nu există

Cred că uităm că ceea ce mâncăm devine parte din ceea ce suntem. Că dacă tratam cu respect mancarea, înseamnă că ne tratăm pe noi cu respect. Și dacă tu nu te respecți, nu poți să ai pretenția să te respecte ceilalți.



Ce înseamnă respectul pentru tine?



Viviana Mârza: În primul rând, cred că respectul se câștigă nu se cere. Trebuie să faci ceva, să oferi ceva pentru ca ceilalți să te respecte. Vine ca o continuare firească a faptelor tale. De exemplu, nici vârsta, nici profesia în sine nu te califică pentru ca ceilalți să te respecte, atâta timp cât nici măcar tu nu îți respecți meseria.



Ești brutar artizan, pasionată de pâinea cu maia. De unde a venit această pasiune pentru pâine?



Viviana Mârza: Pâinea cu maia a apărut întâmplător, nu mă așteptam să-mi schimbe viața. Totul a plecat de la o postare pe Facebook a unei prietene, mi s-a părut o provocare pe care nu puteam să mi-o refuz. Prima pâine a fost un eșec, dar i-am mai dat o șansa și a meritat! Prima dată urmam rețete, unele îmi ieșeau, altele nu, atunci mi-am dat seama că am nevoie să înțeleg ce se întâmplă. Pașii următori au venit firesc, mi-am cumparat cărți, am mers la masterclass-uri, am început să întreb în stânga și-n dreapta când nu-mi ieșea ceva. Speram să găsesc pâinea perfectă, nimeni nu mi-a zis că nu există :)).



Dacă e ușor să fiu brutar artizan? Cred că e ușor atunci când faci ce-ți place! E greu până când îi faci pe oameni să înțeleagă că brutar artizan înseamnă mai mult decât un om care urmează niște pași ca să facă o pâine. Brutaritul, în felul în care îl fac eu, îmi aduce bucurie și îmi oferă cam tot ce am nevoie profesional.



De ce este importantă pâinea în alimentație și ce tip de pâine recomanzi să mâncăm?



Viviana Mârza: Oamenii au trăit cu cereale dintotdeauna. Nu zic eu, o zic studiile, pâinea cu maia are cele mai multe beneficii. Asigură o parte din necesarul zilnic de vitamine, are indicele glicemic scăzut, adică are cu mult mai puține zaharuri față de pâinea cu drojdie. Pâinea cu maia poate fi făcută cu orice tip de făină, cu sau fără gluten, integrală sau albă, cu semințe, cu piureuri, e un univers infinit.



Cum putem avea mai mult respect pentru un brutar, pentru pâine, pentru ceea ce mâncăm, în general?



Viviana Mârza: Un brutar muncește mult, pentru unii e doar muncă fizică, grea, pentru alții e stresul unei rețete nou create. E o muncă grea, dar frumoasă. Despre pâine, mă mir cum de până acum nu și-a câștigat respectul și locul cuvenit! Până la urmă este alimentul care acompaniază fiecare masă. Pâinea îți oferă mulți nutrienți (vorbesc de pâinea cu maia care este fermentata mult), îți oferă bucuria gustului și face ca ceea ce mănânci să fie mai bun. Cred că uităm că ceea ce mâncăm devine parte din ceea ce suntem. Că dacă tratam cu respect mancarea înseamnă că ne tratăm pe noi cu respect. Și dacă tu nu te respecți, nu poți să ai pretenția să te respecte ceilalți.