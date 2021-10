VIDEO Ce trebuie să știm despre vaccinul anti-COVID la copii? Dr. Valeria Herdea: Este nevoie să îi protejăm pe copii, nu-i putem izola sub un clopot de sticlă/ Recomandările pentru părinți

Dezbatere RoMâine

Această dezbatere face parte din RoMâine, platforma de sănătate a României, lansată de MedLife

Copiii nu fac forme grave, de ce ar trebui să îi vaccinăm?

Principalele temeri ale părinților

Recomandările invitaților dezbaterii RoMâine pentru părinții care încă nu și-au vaccinat copiii:

Vaccinul împotriva Covid-19 în România este disponibil copiilor de peste 12 ani, dar Statele Unite sunt pe punctul de a aproba administrarea serului și copiilor între 5 și 11 ani. România are una dintre cele mai scăzute rate de vaccinare din Europa, iar valul 4 al pandemiei a evidențiat o realitate cruntă: suntem pe primele locuri atât în ceea ce privește numărul cazurilor noi de Covid-19, cât și a deceselor cauzate de virus.Întrebată, în cadrul dezbaterii RoMâine, despre ce ar trebui să știe părinții înainte de a lua decizia de a-și vaccina copiii, Dr. Valeria Herdea, medic de familie și vicepreședinte al Colegiul Medicilor din România, a spus că ne aflăm în fața unei situații istorice, pandemice, fără precedent și că pierdem mai mulți oameni acum în fiecare zi din cauza Covid-19 decât am pierdut în timpul unui război mondial.Dr. Herdea consideră că este extrem de importantă informația despre boală pentru că “a înțelege boala, a înțelege faptul că vorbim despre o boală virală, care nu are un tratament țintit” este un prim pas.În plus, spune Dr. Herdea, este esențial să vedem și evoluția coronavirusului pentru că el a acționat în perioada 2003-2005 în partea asiatică a lumii, atunci când am avut epidemia SARS-COV 1. La vremea respectivă, epidemia a reușit să fie controlată. Ulterior, în 2013 a izbucnit în Orientul Mijlociu, când a făcut ravagii, iar mortalitatea a fost mai mare. Foarte important de reținut este că cercetătorii s-au apucat de treabă în 2003-2005 pentru a vedea care este situația.Dr. Herdea a explicat, în cadrul dezbaterii, că în acea perioadă oamenii de știință au muncit și au mers pe mai multe paliere tocmai ca să ajungem în acest moment și să putem avea un vaccin, vaccin care ne ajută să prevenim spitalizările, cazurile grave de boală și să stopăm transmiterea comunitară.În ceea ce privește rata scăzută de vaccinare de la noi din țară, Dr. Herdea spune că “asistăm la condiții total diferite sociale. Viteza informației este uriașă, între pandemie și infodemie, infodemia se pare că e cea câștigătoare. Informațiile negative au ajuns mai rapid la oameni decât informațiile corecte din date științifice”. În plus, este de părere Dr. Valeria Herdea, în această perioadă asistăm și la o “decredibilizare a corpului medical”.De acord cu problema surselor de informare este și Mira Gomboș, părinte și jurnalist la Radio România Actualități, care este convinsă că în România totul pornește de la comunicare. “În spațiul public au pătruns multe mesaje otrăvite”, spune aceasta.Pe lângă responsabilitatea pe care o avem ca părinți față de copiii noștri, cheia pare a fi empatia. “Pentru că avem și copii cu boli cronice, cu probleme cardiace și pulmonare, avem imunodeficiențe, avem copii care au nevoie să fie protejați”, ne-a explicat Dr. Herdea.“Când vorbim despre copii, vorbim de forme mai ușoare, dar și de capacitatea de a transmite boala mult mai repede”.Chiar dacă știm că cei mici nu fac în general forme foarte grave de boală, Dr. Herdea avertizează că deși se discută mai puțin de formele severe de Covid-19 la copii, ele sunt “realități” care trebuie luate în calcul. În plus, prin intermediul vaccinării copiilor, putem proteja și pacienții din familie care se confruntă cu boli cronice sau alte probleme de sănătate.“Nu-i putem izola pe copii sub un clopot de sticla. Copiii au nevoie să socializeze, să meargă la școală. Și la școală există profesori care au boli cronice și care nu s-au vaccinat. Este vorba de responsabilitate, de implicare și de asumare”, ne-a explicat Dr. Valeria Herdea.În plus, Dr. Herdea, explica părinților că exista copii cu afectări miocardice, o inflamație a mușchiului inimii, și pericardice în urma infectării cu Covid-19.“Vreau să trag un semnal de alarmă și am o rugăminte respectuoasă pentru fiecare dintre cei care sunt adulți responsabili: vă rog frumos să înțelegeți că avem nevoie să îi protejăm pe copii pentru că dumneavoastră nu sunteți vaccinați. Cei 35% care ne-am vaccinat, ne- am fi vaccinat oricum, chiar dacă plăteam pentru vaccin. Pentru că știm ce înseamnă boala și am înțeles cât de gravă e situația ”, a afirmat Dr. Herdea.Mira Gomboș, părinte și jurnalist, este de părere că există o combinație între teamă și neîncredere și își dorește ca ea să fie un exemplu deoarce are 2 fete, de 9 și 11 ani, și intenționează să le vaccineze imediat după ce vaccinul va fi aprobat și pentru această categorie de vârstă.“Părinții sunt cei care dau voie sau nu unui minor să se vaccineze. Cred că și prin copii se poate. Dacă la școală copilul meu află niște informații argumentate științific și explicate foarte corect, despre ARN mesager și despre toate aceste detalii, poate că unii dintre ei se vor duce acasă și își vor convinge părinții că este bine să se vaccineze”, a afirmat Mira Gomboș.În calitate de părinte, Mira Gomboș este de părere că pentru contracararea temerilor părinților este nevoie ca aceștia să primească explicații cât mai simple de la persoane credibile, așa cum a făcut-o și Dr. Valeria Herdea în cadrul dezbaterii RoMâine.Dacă discutăm despre una dintre temerile cele mai comune ale părinților atunci când vine vorba de vaccinarea copiilor - efectele pe termen lung ale vaccinului - Dr. Valeria Herdea crede că ar trebui să luăm mai degrabă în calcul efectele pe care le are pe termen lung boala.“Există sindromul post-covid cu afectare neurologică. Avem copii care au accident vascular cerebral post-covid. Avem probleme cu tulburări de memorie, de atenție, cu tulburări de somn, de apetit, de comportament la copii și adolescenți care nu au avut absolut nimic înainte”, a explicat Dr. Herdea.• Primul lucru pe care l-aș face ca părinte: m-aș întreba de ce nu m-am vaccinat pe mine ca să îmi protejez copilul• M-aș gândi la viitor, că vreau să văd viitorul copiilor mei• Aș cere sfat de la profesioniști în sănătate• M-aș duce la medicul de familie să îi cer să îmi explice de ce trebuie să mă vaccinez• Părinții trebuie să înțeleagă că medicii nu fac experimente, ei transmit mai departe exact cum primesc informațiile• Este esențial să protejam copiii, pacienții cronici, vârstnicii, gravidele• Este esențial să înțelegem că este un efort comun, nimeni nu obligă pe nimeni.• Dacă nu înțelegeți ceva, mai întrebați o dată• Trebuie să nu mai fim atât de balcanici, să ne uitam și dincolo• Pentru cei care nu au încredere în vaccin: Ar trebui să asculte păreri din toate părțile și să aibă surse de informare credibile• Atâta timp cât ți se spun argumente doar contra vaccinării trebuie să îți pui un semn de întrebare: că acea instituție media are un mesaj țintit, de manipulare• Când nu ți se oferă ocazia de a asculta argumente și pro și contra, trebuie să tragi un semnal de alarmă și să nu ai o încredere foarte mare în acea sursă de informare-----------------------Articolul face parte din demersul RoMâine Platforma de sănătate RoMâine este locul în care românii au ocazia să își aducă aminte și să exerseze cele mai importante valori umane, precum Respectul, Empatia, Încrederea, Speranța sau Grija. Este o școală națională de clădit în viitor în care Sistemul Medical MedLife, furnizorul național de sănătate al României, aduce împreună personalități de renume și oameni de rând, pentru a găsi soluții să facem România bine.#RoMaine #RespectRoMaine #RespectRoMaineMedLife