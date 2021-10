Radu Muntean, regizor: Încerc să-i arăt publicului meu tot respectul de care sunt capabil. Muncind cât se poate de serios, încercând să nu iau spectatorul de prost

​Poate un film să schimbe oameni, să-i facă mai buni? “Cred că un film poate face oamenii mai lucizi, eu cel puțin asta îmi doresc. Mi se pare important să nu treci prin viață cultivându-ți niște iluzii confortabile, ci înțelegând mai bine ce se întâmplă cu tine și încercând să-i înțelegi mai bine pe cei din jur”, spune regizorul Radu Muntean, care și-a lansat anul acesta cel de-al șaptelea lungmetraj „Întregalde” la Festivalul Internațional de Film de la Cannes, la secțiunea „Quinzaine des Réalisateurs”.



Radu Muntean: Cred că acest concept poate fi discutat pe mai multe paliere. În principiu, tind să respect automat toți oamenii cu care am de a face, cel puțin la prima întâlnire. Dar sigur că asta se referă în principal la o formă primară de respect, în care admiți că omul din fața ta are aceleași drepturi ca tine, că merită să fie ascultat și că trebuie să i te adresezi politicos. În zona asta, să-i zicem superficială, sunt dispus să acord oricui respectul meu.Dincolo de acest entry level, cred însă că dreptul la respect se poate pierde foarte ușor. Și aici intrăm într-o zonă subiectivă, în care fiecare decide, conform educației și propriului set de valori morale, în ce condiții își retrage acest respect. Ca să dau un exemplu actual,La nivelul următor, există cred și o formă evoluată de respect, admirația. Premiul acesta se conferă, iarăși subiectiv, celor care ți se pare că excelează, moral sau profesional, în zonele tale de interes. Acestea fiind spuse, oricât de paradoxal ar părea, există oameni pe care îi admir, să zicem profesional și nu-i respect absolut deloc din punct de vedere moral.Radu Muntean: Iarăși, sunt nevoit să despic firul în patru. "Publicul" sună destul de vag pentru unul ca mine, care nu își dorește să facă film pentru toată lumea. Am făcut până acum șapte filme și reacțiile pe care le-am observat mă îndreptățesc să cred că mă adresez cu precădere unei nișe, adică unei felii destul de subțiri a publicului. Presupun și sper că această nișă ar putea fi mai mare decât o arată box office-ul dacă filmele ar fi ceva mai bine promovate, dacă spectatorii ar mai renunța la prejudecățile legate de ciorbele din filmul românesc și așa mai departe. Dar, atâta cât e, e publicul meu și încerc să-i arăt tot respectul de care sunt capabil. Muncind cât se poate de serios, investind vagoane de energie pe parcursul celor doi sau trei ani cât durează producția filmului și mai ales încercând să nu iau spectatorul de prost. Să nu-i întind capcane ieftine sau de efect, ci să-l fac cumva părtaș la un proces mental pe care l-am început când am avut ideea filmului și îl închei la discuțiile de după proiecții, cu spectatorii.Probabil că o să mă las de meserie atunci când o să constat că nișa asta s-a subțiat nepermis de mult, sau că spectatorii nu reacționează la filme așa cum mi-am dorit, dar reacțiile după Întregalde mă încurajează deocamdată să continui.Acum, vorbind la scară ceva mai mare, cred că în general, pretențiile cinematografice ale publicului român sunt foarte mici. Cei mai mulți nu își doresc altceva decît să evadeze pentru o oră jumătate-două în universul unor filme pe care foarte probabil le vor uita imediat după ieșirea din sală. Sunt oameni care își doresc doar să fie serviți cu divertisment, de cele mai multe ori de calitate jalnică și disprețuiesc tot ce nu se încadrează în standardele cu care au fost obișnuiți.Radu Muntean: Am aflat despre expedițiile umanitare organizate de asociații de offroad și mi s-a părut că e acolo o combinație de altruism și nevoie de auto bonificație, care mi s-a părut foarte interesantă, ca punct de plecare pentru un film care să discute despre generozitate.Radu Muntean: Sigur că de multe ori poate fi un act ratat pentru beneficiar, din motivele pe care le-ați enumerat, dar aproape de fiecare dată e satisfăcător pentru cel care încearcă să fie generos. Într-un fel și despre asta e vorba în Întregalde, cel puțin până la un punct. Despre generozitate, ca parte din proiectul personal al fiecăruia.Foarte probabil ca și băbuța idilică să-ți bea banii, dar asta e altă poveste și decizi să nu-ți pui problema, ci să te simți bine că ai fost generos.Radu Muntean: Cred că un film poate face oamenii mai lucizi, eu cel puțin asta îmi doresc. Mi se pare important să nu treci prin viață cultivându-ți niște iluzii confortabile, ci înțelegând mai bine ce se întîmplă cu tine și încercând să-i înțelegi mai bine pe cei din jur. Întregalde nu dă lecții de viață, nu oferă soluții sau grile de conduită morală, dar provoacă spectatorii să se pună în locul personajelor din film și să le chestioneze alegerile. E simplu să fii generos dintr-o poziție confortabilă. Întrebarea e, ești pregătit să-ți pui viața în pericol, pentru a-ți testa standardele morale?