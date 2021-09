Sistemul Medical MedLife a lansat RoMâine, platforma României sănătoase. Nadia Comăneci, Radu Paraschivescu, David Popovici, Marius Manole și Melania Medeleanu se alătură, în calitate de ambasadori, misiunii de a Face România Bine Împreună

”De 26 de ani, MedLife face România bine pas cu pas în spitale, clinici, laboratoare, maternități, farmacii. În contextul pandemiei și al presiunii constante, nu doar fizice, ci și psihice, asupra sistemului medical, facem apel la amintirea și conștientizarea valorilor, nu doar la nivelul sistemului sanitar, dar și la nivelul întregii societăți, în ansamblul său. Astfel, putem contribui la o țară care își tratează cu respect cetățenii, în care vrem să trăim, în care vrem să ne întoarcem, unde putem să construim un viitor. Platforma de sănătate RoMâine este un efort comun de însănătoșire națională, un demers pe termen lung prin care ne propunem ca pe lângă serviciile medicale de calitate, în care investim neîncetat, să oferim românilor ocazia de a pune umărul la găsirea și aplicarea soluțiilor prin care să facem România bine împreună”, a declarat Mihai Marcu, CEO și Președinte MedLife Group.Platforma de sănătate RoMâine așază sub umbrela brandului MedLife valori precum Respect, Empatie, Grijă, Încredere și Speranță, valori care stau la baza schimbării României de mâine. Personalități de seamă, precumsusțin demersul în calitate de ambasadori ai acestor valori, fiecare dintre ei contribuind cu povești personale și îndemnuri la atenție asupra principiilor care ne clădesc. Acestor ambasadori ai valorilor li se alătură o serie de profesioniști și celebrități din spațiul public românesc, specialiști în sănătate, dar și din toate zonele profesionale ale societății – actori, scriitori, antropologi, jurnaliști, sportivi, muzicieni și nu numai, care remarcă importanța respectului în domeniile pe care le stăpânesc.”După cum spunea Kant, respectul este omagiul pe care îl datorăm meritului. Meritul acesta înseamnă competență plus autoritate în domeniu. Înseamnă știința de a te așeza în așa fel în fața lumii încât să fii cât mai autentic și în același timp să nu vrei să le placi tuturor pentru că nu o să reușești niciodată. Demersul MedLife este util în primul rând pentru că nu fiecare dintre noi conștientizează la fel valorile. S-ar putea să fie oameni care să nu le poată defini, să nu le poată aduna pe cele bune sub aceeași umbrelă. Prin urmare faptul că avem o platformă pe care aceste valori sunt explicate, ilustrate și însoțite de niște comentarii și puncte de vedere ale unor oameni „vaccinați” la capitolul Respect, poate fi un sprijin pentru fiecare dintre cei curioși să afle mai multe lucruri despre acest concept misterios care este Respectul și care pare la îndemână, dar nu e întotdeauna”, completeazăO țară nu se face bine ușor, dar primul pas este să vrei să schimbi ceva. MedLife invită la a ne face bine, împreună.***Articolul face parte din demersul RoMâine Platforma de sănătate RoMâine este locul în care românii au ocazia să își aducă aminte și să exerseze cele mai importante valori umane, precum Respectul, Empatia, Încrederea, Speranța sau Grija. Este o școală națională de clădit în viitor în care Sistemul Medical MedLife, furnizorul național de sănătate al României, aduce împreună personalități de renume și oameni de rând, pentru a găsi soluții să facem România bine, împreună.