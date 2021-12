O poveste despre cum poti gasi o avere in propria curte

Recomandare de lectură

Pentru a transmite ideea principala, anume ca nu esti niciodata in voia sortii daca iti place sa muncesti din greu si daca esti dispus sa iesi din zona ta de confort, aceasta carte foloseste o poveste convingatoare, cu personaje captivante.

Jake Aarons are probleme. Urmeaza sa fie evacuat din apartament in mai putin de 30 de zile, rata la banca pentru creditul pe care l-a facut pentru facultate este aproape scadenta, iar agentia de marketing digital la care lucreaza tocmai a implementat un nou sistem drastic de evaluare, care ar putea sa-l lase fara slujba. In plus, noua relatie a lui Jake cu Maya, care mergea asa de bine, se prabuseste ca mai totul in jurul lui, deci risca sa o piarda si pe ea.

Cautand raspunsuri, Jake participa fara multa tragere de inima la intalnirea saptamanala a unui grup, la invitatia unei colege. Fiecare membru al grupului este pus sa-si imagineze ca o sa castige bani dintr-un alt job decat cel de baza, respectand o conditie-cheie: sa nu cheltuie mai mult de 500 de dolari inainte de a face profit.

De-a lungul catorva saptamani, Jake trece printr-o serie de provocari, mai intai invatand sa castige 1 000 de dolari intr-un singur weekend si, in cele din urma, descoperindu-si abilitatile neexploatate pentru a prelua controlul asupra finantelor, dar si a vietii sale.

Te simti blocat? Falit? Povestea fermecatoare a lui Chris iti va demonstra ca exista o cale de a prelua controlul asupra vietii si a viitorului tau. Nu ai nevoie nici de mult timp, nici de multi bani. Cu ajutorul strategiilor inteligente ale lui Chris si ale personajelor sale memorabile, poti incepe chiar acum. — Laura Vanderkam, autoarea volumului Juliet's School of Possibilities

Cu personaje vii si realiste si cu o poveste care te va tine in priza pana la sfarsit, aceasta carte transmite un mesaj puternic: pretutindeni exista oportunitati de a face bani. Nu trebuie decat sa invatam sa le vedem. — Grant Sabatier, autorul volumului Financial Freedom

Indiferent de imprejurari, calea catre sanatatea financiara iti este deschisa. In Copacul cu bani, Chris Guillebeau iti arata drumul printr-o poveste captivanta, cu personaje fermecatoare. Ai nevoie de ajutor financiar? Iata-l. — Michael Hyatt, autorul volumului Free to Focus

Te-ai intrebat vreodata de ce unii oameni par blocati sau incapabili sa se lanseze in afaceri, in vreme ce altii si-au identificat darul unic pe care il pot impartasi lumii? Aceasta carte are raspunsul. — Marie Forleo, autoarea volumului Everything is Figureoutable

Chris Guillebeau este autorul Startup de 100$, Bani extra job si Happiness of Pursuit. De asemenea este creatorul si gazda World Domination Summit, un eveniment care reuneste minti creative din domeniul cultural, precum Susan Cain, Brené Brown si Gretchen Rubin. Guillebeau vorbeste la zeci de evenimente, universitati si companii, printre care Google, Facebook, SXSW, Evernote, LeWeb si multe altele. Recent si-a indeplinit obiectivul personal de a vizita toate tarile lumii.