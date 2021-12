Anii adolescenței. Șapte pași pentru a reuși în educarea copiilor în vremea independenței (13-19 ani)

​Ghid practic

Odata intrat in tumultul adolescentei, copilul tau pare ca vrea sa darame tot ce ati construit pana atunci impreuna. Tu nu mai esti punctul sau de reper, cel caruia ii cere sfaturi si la care vine sa se planga. Si, in fond, chiar asa trebuie sa se intample. In acelasi timp, nu uita ca adolescentul tau nu e inca suficient de copt pentru a se descurca de unul singur.

Da-i de inteles ca esti acolo, ca-l vei ajuta si il vei intelege – chiar daca in putinele momente in care e dispus sa te asculte, iti vine mai degraba sa-l cicalesti. Pastreaza deci legatura afectiva cu adolescentul tau si fii pregatit sa-l sustii atunci cand se teme ca nu destul de bun, cand sufera din dragoste sau cand se confrunta cu singuratatea, cu tentatia alcoolului si drogurilor sau cu hartuielile online.

Hedvig Montgomery, psihoterapeut de familie cu peste doua decenii de experienta clinica, este autoarea seriei Parentingul magic si tine seminarii de educatie parentala in cadrul organizatiei Famlab. Seria celor cinci carti traduse la Trei este considerata noua biblie de parenting din tarile nordice.