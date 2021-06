Freelancer. Despre maidanezii presei

Cea mai frapanta relatare pe care am auzit-o la London School of Journalism a fost cea a unui ziarist care trimitea corespondente de presa din zone calamitate si de razboi. Acesta povestea, lasandu-ne cu gura cascata, despre cat de aventuroasa, dar si de ingrata e activitatea de jurnalist freelance, adica pe cont propriu.

Cum te solicita mari publicatii sa le furnizezi contacte si oameni de incredere la fata locului, pentru a obtine stiri fierbinti. Cum isi trimit apoi oamenii proprii, care iti fura know-how-ul si sunt platiti inzecit. Cum acesti ziaristi cu staif, veniti direct din redactii, n-au alta grija decat sa faca tiraj. Iar pentru conationalii care citesc presa la micul dejun, prioritatile sunt cu totul altele, amuzamentul sau compasiunea lor fiind trezite de te miri ce.

Povestea freelancer-ului „de calamitati si de razboi“ era impresionanta si trista, cand nu era de ras. In ea se concentra toata esenta unei lumi crude, nepasatoare fata de ceea ce nu intelegea, nu se afla in proximitatea sa, cu care nu putea empatiza decat de forma. Esenta unei lumi superficiale, lacome de can-canuri, cu un interes public tot mai pronuntat, pentru curiozitati si senzational.

In aceasta lume, ziaristii liber-profesionisti isi duc lupta pentru supravietuire ca niste caini fara stapan, care alearga in libertate, dar si incoltiti de dulai. Ei sunt maidanezii presei. Un astfel de maidanez sunt si eu. ” – Dani Rockhoff

„Dani Rockhoff este o specie rara de jurnalist si scriitor. Scrie cu pasiune si o necontenita febrilitate despre romancele si romanii din Diaspora. A trait 2o de ani in Germania si cunoaste bine Romania.



Din cele doua experiente incrucisate, organic asimilate, ale cunoasterii si empatiei cumpanite, a reusit sa panorameze, de-a lungul anilor, un spectru bogat si complicat de bucurii, probleme, satisfactii, amagiri, nemultumiri ale compatriotilor nostri care si-au cautat norocul in alte zari. De voie, de nevoie. Ei sunt protagonistii unei noi istorii a „Romaniei de dincolo”, iar Dani Rockhoff e unul din putinii ei cronicari plauzibili.

Dani Rockhoff scrie exact si nuantat despre aceasta Romanie de departe si de aproape, concrescuta, in care multi traiesc dar, indeosebi acasa, putini o inteleg cu adevarat.” - Emil Hurezeanu

„Am primit manuscrisul acestei carti, intr-o zi la amiaza. Cu intentia unei evaluari asupra lecturii, l-am deschis seara. N-am mai inchis documentul electronic, pana la punctul final al autoarei. Atat de tare m-a prins aventura traita de Dani Rockhoff in decursul unor decenii de jurnalism practicat cu talent, patima si credinta, in diverse genuri si locuri, cu mijloace tot mai tehnologizate si riscuri tot mai frapante.

Parcursul ei contureaza o exceptionala biografie de femeie contemporana - talentata, curajoasa, fermecatoare, inovatoare si cultivata (ordinea enumerarii acestor calitati fiind absolut aleatorie). Si, deopotriva, o inedita istorie a mass-mediei recente (intelegand prin aceasta ultimii treizeci de ani). O media evoluand, sub raportul clasicelor ziare, radio-ului si televiziunii, in formele exotice ale vazut-nevazutelor virtuale.

Scrisa cu incontestabil talent literar, in stilul alert al ziaristului obisnuit cu presiunea retinerii cititorului tot mai disputat de furnizorii media si social-media, FREELANCER. Despre maidanezii presei inseamna mai mult decat o frumoasa carte memorialistica. Este relatarea unui „spectator angajat”, cum numeste Raymond Aron aceasta pretioasa categorie a martorilor care intervin in evenimente notabile din istoria comunitatilor. Caci Dani Rockhoff e „spectator angajat” al trecerii granitelor: dintre regimuri politice, dintre presa locala si cea comunitara, dintre tiparul clasic si mediul virtual, dintre jurnalism si literatura, dintre emigrare si repatriere”. - Lavinia Betea

Livia-Daniela (Dani) Rockhoff a absolvit Facultatea de Filologie a Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca. In anul 1990, emigreaza in Germania, unde lucreaza la firme germane si concerne internationale. Dupa absolvirea Scolii de Jurnalism la Londra, ea publica in ziare si reviste tiparite si online din Germania, UK, Romania si Danemarca, fiind o vreme corespondenta la Radio BBC. De saisprezece ani, este corespondenta de presa in Germania si Romania a site-ului de stiri Hotnews.ro.

Dani Rockhoff e autoarea a trei volume de proza: Capsunarii. Povestiri (Humanitas, 2013), romanele Iubita mea Mercedes, Dezmostenitii si a volumului de versuri, InterZis (TotalPublishing, Bucuresti - 2018, 2019). Este membra a Uniunii Ziaristilor Profesionisti si a Uniunii Scriitorilor din Romania.