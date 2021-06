Motivatiile noastre ascunse din viata de zi cu zi

​Recomandare de lectura

In timp ce declaram numeroase motivatii nobile pentru comportamentul nostru – altruism, loialitate, compasiune – alte motivatii mai putin nobile se ascund, de obicei, in fundal — si ne este greu sa le examinam direct, pentru ca nu ne place sa vorbim si nici macar sa ne gandim la cat suntem de egoisti.

Cu cat stim mai putin despre toate motivatiile care ne determina comportamentul, cu atat mai bine! Ne putem autoamagi si, in acest fel, putem fi convingatori in a-i amagi si pe ceilalti. In aceasta carte sunt prezentate unele dintre motivatiile ascunse pe care le avem, atat in viata personala, cat si in unele dintre cele mai mari institutii sociale – arta, scoala, medicina, politica si religia – construite astfel incat sa serveasca si agendelor noastre ascunse, nu numai obiectivelor declarate oficial. Dupa confruntarea cu acest elefant din creier, nu vom mai vedea lumea, si nici pe noi insine, la fel.

Kevin Simler este scriitor si inginer, a lucrat timp de 10 ani ca programator si continua sa ofere consultata legata de tehnologie, leadership si recrutare de personal.

Robin Handon este profesor de economie la George Mason University si cercetator la Future of Humanity Institute din cadrul Universitatii Oxford.



"Exista fatete intunecate, necercetate ale vietii publice: institutii sociale venerate in care aproape toti participantii se autoamagesc in mod strategic, piete in care cumparatorii si vanzatorii deopotriva pretind ca tranzactioneaza un lucru in timp ce, pe ascuns, tranzactioneaza altceva. Scena artistica, de pilda, nu este doar despre „aprecierea frumusetii"; ea functioneaza ca scuza pentru afilierea cu oameni impresionanti si ca etalare sexuala (o modalitate de a te invarti in cercuri sociale si de a face sex)." - Autorii



"Daca multe dintre motivatiile noastre sunt egoiste, nu inseamna ca suntem de neiubit; de fapt, pentru multe sensibilitati, slabiciunile unei fiinte o fac si mai draga. Faptul ca ne autoamagim — si ca am construit structuri institutionale elaborate pentru a veni in intampinarea motivatiilor noastre ascunse — ne face mult mai interesanti decat Homo economicus tipic. Si chiar si atunci cand motivatiile noastre sunt fundamental egoiste, exista totusi o diferenta uriasa si semnificativa intre infractorii violenti si oamenii al caror „egoism" ii determina sa ofere (prea multe) ingrijiri medicale sau sa doneze unor organizatii caritabile (ineficace)." - Autorii