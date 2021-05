Șapte scurte lecții de fizică

Recomandare de lectură

Pentru a discerne esentialul dintr-un ansamblu vast de cunostinte si a-l exprima intr-o forma larg accesibila e nevoie sa poti privi peisajul stiintific de la mare altitudine. Ba chiar e nevoie sa participi tu insuti la progresul cunoasterii, sa fii unul dintre protagonistii ei.

Este cazul lui Carlo Rovelli, unul dintre cei mai importanti fizicieni ai zilelor noastre, ale carui contributii in domeniul gravitatiei cuantice sunt fundamentale. Sapte scurte lectii de fizica – bestseller international tradus in peste treizeci de limbi – e o capodopera de limpezime si spirit sintetic, o excelenta prezentare a ceea ce stim si a ceea ce vrem sa aflam despre univers.

„Aceste lectii au fost scrise pentru cei care stiu putin sau nu stiu nimic despre stiinta moderna. Impreuna, ele ofera o privire de ansamblu concentrata asupra celor mai fascinante aspecte ale marii revolutii savarsite in fizica in secolul XX si ale intrebarilor si misterelor pe care aceasta revolutie le-a adus la lumina. Caci stiinta ne arata nu doar cum sa intelegem mai bine lumea, dar si cat de vasta e dimensiunea a ceea ce inca nu cunoastem.“ — CARLO ROVELLI

Carlo Rovelli este un fizician teoretician cu importante contributii in fizica spatiului si timpului. A lucrat in Italia si Statele Unite, iar in prezent conduce grupul de cercetari privind gravitatia cuantica de la Centrul de Fizica Teoretica din Marsilia. Cartile sale Sapte scurte lectii de fizica (2014; Humanitas, 2016, 2021), Realitatea nu e ceea ce pare (2014; Humanitas, 2019) si Ordinea timpului (2014; Humanitas, 2019) s‑au bucurat de un mare succes international, fiind traduse in peste patruzeci de limbi.