Lumea pokerului profesionist. Cum am invatat sa fiu atenta, sa ma stapanesc si sa castig

Maria Konnikova nu mai jucase niciodata poker, asa ca nu stia regulile cand l-a abordat pe Erik Seidel, membru al Galeriei Celebritatilor din Poker si castigator a zeci de milioane de dolari din premii, si cand l-a convins sa devina mentorul ei. Seidel a acceptat si Maria l-a urmat in curand pe calea pokerului, in lumea salbatica, extrem de competitiva si coplesitor de masculina a jocului Texas Hold'em cu miza mare, avand ca obiectiv editia World Series of Poker din anul urmator.

Insa apoi s-a intamplat ceva extraordinar. Sub indrumarea lui Seidel, Konnikova a avut o serie de revelatii despre viata derivate din noua sa ocupatie, inclusiv despre cum sa citeasca mai bine nu doar trairile adversarilor, ci si pe ale sale, despre cum sa identifice lucrurile care o destabilizau si o aduceau intr-o stare emotionala care nu favoriza deciziile corecte si despre cum sa ajunga sa accepte norocul (sau lipsa lui) ca atare. Peste mai putin de un an a inceput sa obtina bani seriosi din turnee, ajungand in final la sute de mii de dolari. A castigat un turneu important, a facut rost de un sponsor si s-a obisnuit sa apara la televizor sau in ziare sub titluri precum „Transformarea unei scriitoare in jucatoare profesionista de poker”. A invatat chiar si sa-i placa Las Vegasul.

Maria Konnikova este si jucatoare, si cercetatoare in domeniul comportamentului uman, astfel ca a transformat aceasta calatorie incredibila intr-o sursa de lectii de nepretuit. Cea mai mare cacealma dintre toate, a descoperit ea, este ca abilitatile nu fac totul. Vom primi si carti rele, dar, daca ne concentram pe modul in care le jucam, si nu pe rezultat, vom reusi sa trecem prin multe momente dificile, pana cand norocul ne va iesi din nou in cale.

Cea mai mare cacealma este o carte grozava daca jucati poker, dar e o lectura extraordinara si pentru cei care nu joaca, la fel ca mine. Pentru noi, jocul ofera o perspectiva fascinanta asupra naturii umane, asupra atentiei si concentrarii, asupra teoriei jocului (aplicata nu doar la jocuri) si asupra luarii unor decizii mai bune. Cartea ne invata sa suportam mai bine rezultatele acestor decizii si nu doar sa invatam din ele, ci sa mergem mai departe... O lectura obligatorie pentru majoritatea antreprenorilor. — Inc.

O investigatie inspirata despre „lupta pentru echilibrul intre noroc si control din vietile noastre si deciziile pe care le luam”, la mijlocul distantei dintre un jurnal, un abecedar de psihologie privind luarea deciziilor si un set de strategii pentru viata. — Maria Popova, Brain Pickings

Nu am avut niciodata mai multa nevoie de literatura digerabila si coerenta despre luarea rationala a deciziilor. Asa a aparut Cea mai mare cacealma, povestea specialistei in psihologie Maria Konnikova despre calatoria sa in lumea pokerului profesionist. Desi incepe ca o poveste usurica despre o cercetatoare curioasa care se avanta incet in apele intesate de rechini, cartea ne ofera o lectie esentiala despre succes intr-o lume tot mai inselatoare. Am citit aproape toate cartile despre poker si pot spune ca aceasta este prezentarea cea mai buna a jocului pe care-l ador si a deprinderilor cognitive de nepretuit pe care le aduce. Povestea „de la 0 la 100” a Mariei Konnikova va va aduce zambetul pe buze in aceasta perioada dificila. — Nature

Aceasta este o carte nu doar despre jocul de poker, ci si despre insemnatatea norocului, stiinta abilitatilor si psihologia dominarii adversarilor. — Joshua Foer, autorul cartii Moonwalking with Einstein si fondatorul Atlas Obscura

Prefata editiei in limba romana este semnata de Cristian Lupsa, editor DOR.

Maria Konnikova este autoarea cartilor Mastermind si The Confidence Game. Colaboreaza regulat cu The New Yorker si a scris pentru The Atlantic, The New York Times, Slate, The New Republic, The Paris Review, The Wall Street Journal, Salon, The Boston Globe, Scientific American, Wired etc.

Pentru articolele sale a primit numeroase distinctii, printre care premiul Excellence in Science Journalism oferit de Society of Personality and Social Psychology, in 2019. In timp ce facea cercetari pentru Cea mai mare cacealma a devenit campioana internationala la poker si a castigat peste 300 000 de dolari din turnee. In plus, este gazda podcastului The Grift de la Panoply Media si lector invitat la Scoala de Jurnalism de la NYU.

Este absolventa a Universitatii Harvard si doctor in psihologie la Universitatea Columbia.