Ascendent. Cum să transformi dificultățile in avantaje

​Ghid practic

In aceasta carte, Laura Huang spune ca succesul exprima rareori calitatea ideilor, a recomandarilor, a abilitatilor sau a eforturilor noastre. In schimb, acesta depinde de cat de bine modelam perceptiile altora asupra calitatilor si defectelor noastre. Inseamna sa ne cream propriul ascendent, confruntandu-ne cu aspectele care par lipsuri si transformandu-le in avantaje care capteaza atentia celorlalti.

Huang se inspira din cercetarile sale revolutionare despre intuitia antreprenoriala, despre persuasiune si despre luarea implicita a deciziilor, pentru a-si face cunoscute descoperirile si povestile despre olimpici anterior neglijati, despre asistenti care au ajuns directori si despre companii aflate in dificultate, care au cunoscut reveniri spectaculoase.

Autoarea ne arata cum ne putem transforma slabiciunile in avantaje si cum ne putem crea un ascendent in orice situatie. Ne explica modul in care un antreprenor a obtinut o investitie masiva in ciuda faptului ca initial fusese subestimat din cauza accentului sau strain si in care un candidat politic debutant a depasit indoielile votantilor legate de dizabilitatile sale fizice.

Ascendent demonstreaza ca succesul tine de a sti cine esti si de a folosi aceasta informatie strategic si cu aplomb. Aceasta carte te va invata cum sa-ti gasesti propriul ascendent si cum sa-l folosesti in beneficiu propriu.

A avea un ascendent inseamna a obtine mai mult decat un avantaj. Daca intelegi ca persoanele din jurul tau au propria perceptie despre tine – fie ea corecta sau gresita –, atunci recunosti puterea acestor per­ceptii si inveti sa le folosesti in favoarea ta, creandu-ti astfel un ascendent. Iar obtinerea unui ascendent inseamna sa stii ca, in ciuda faptului ca nu ai anu­mite inzestrari, iti poti crea un avantaj mai ales in situatiile cele mai solicitante si mai semnificative.



Ascendent e amuzanta, frumos scrisa si puternica – o completare valoroasa la instrumentarul oricarui antreprenor. Laura Huang este o voce noua si puternica pentru cei care cauta sa iasa la lupta. — Seth Godin, autorul cartilor Asta inseamna marketing, Triburi si Linchpin

Toti ne cautam un ascendent. Dar de unde vine el? In aceasta carte patrunzatoare si accesibila, Laura Huang ne ofera raspunsul. Fii autentic si diferit. Ofera-le celorlalti valoare. Transforma dificultatile in avantaje. Plina de povesti fascinante si principii paradoxale, Ascendent este o carte obligatorie pentru oricine incearca sa iasa in evidenta din multime. — Daniel H. Pink, autorul cartilor Cand, Drive si A vinde e omeneste

Ascendent este o carte pentru oricine se simte subestimat si nepregatit sa infrunte o situatie dura, adica pentru noi toti. Huang isi impleteste cercetarea revolutionara cu povesti sincere, demonstrandu-ne cum putem sa ne cream propriul ascendent. — Arlan Hamilton, fondatorul si partenerul coordonator al Backstage Capital





Laura Huang este profesor asociat la Harvard Business School; in trecut a fost asistent universitar la Wharton School, University of Pennsylvania. Cercetarile ei au fost publicate in Financial Times, The Wall Street Journal, USA Today, Forbes si Nature. A primit numeroase premii si o bursa oferita in 2016 de Fundatia Kauffman. Laura Huang a fost desemnata de Poets & Quants unul dintre cei mai buni 40 de profesori de economie de sub 40 de ani. A tinut prelegeri si a oferit consultanta pentru Google, Uber, BlackRock, Keystone, Bionic si Level Playing Field Institute.