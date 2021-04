Ce se intâmplă când matematica dă greș in lumea reală?

Recomandare de lectură

Un pod se bațâie, deși nu s-a intenționat acest lucru. Miliarde de dolari se duc in mod misterios pe apa sâmbetei. O cladire se leagănă când intră in rezonanță cu o clasă de fitness care țopăie in ritmul hitului din 1990 al trupei Snap „I've Got the Power”. Cum e posibil așa ceva? Răspunsul este matematica. Sau, ca sa fim mai preciși, matematica, dar când dă greș in lumea reală.

Dupa cum ne arata Matt Parker, viata noastra moderna se construieste pe matematica: programe informatice, finante, inginerie. Si, de cele mai multe ori, aceasta matematica lucreaza pe tacute in culise, pana cand… nu mai face acest lucru. Explorand si explicand o litanie de defectiuni, ratari si avarii in care sunt implicate internetul, big data, alegerile, indicatoarele stradale, loteriile, Imperiul Roman si o nefericita echipa olimpica de tir, Matt Parker ne prezinta modalitatile bizare in care matematica ne da cu tifla si ne dezvaluie capriciile acesteia, despre locul sau esential in lumea noastra.

Matematica nu cere „abilitati umane” deosebite, dar toti am fi intr-o situatie mai avantajoasa, sustine el, daca am vedea in ea un aliat practic. Aceasta carte arata cum putem invata din capcanele pe care ni le intinde matematica, facand din ea un prieten. Contine, de asemenea, puzzle-uri, provocari, ciorapi geometrici, glume despre codul binar si trei greseli intentionate. A intelege pe dos nu a fost niciodata ceva mai distractiv.

Ce se intampla cand matematica da gres in lumea reala?

De la arhitectura si programare informatica pana la finante si inginerie, lumea noastra este construita pe matematica, dar ne dam seama cat de mult depindem de lucrarea discreta a matematicii numai cand ceva nu merge asa cum trebuie.

Umilul Pi este o colectie a erorilor matematice din toate timpurile, care se numara printre favoritele lui Matt Parker. Unele se refera la poduri care se bataie, desi nu ar trebui sa o faca. Altele, la miliarde de dolari care dispar in vant sau la cel mai cumplit cosmar al oricui — oprirea motoarelor unui avion plin cu pasageri.

Foarte distractiva. Matt face contrabanda cu multa stiinta si o multime de amanunte pe placul tocilarilor. M-a incantat. — Tim Harford, autorul cartilor Dezordonat si The Undercover Economist