Schimbare stil viata

​Ghid practic

Bestseller National in SUA!

"Daca vrei sa vezi cum va arata medicina peste zece ani, citeste cartea asta azi." - Dr. RITA F. REDBERG, redactor-sef al publicatiei JAMA Internal Medicine

„Dr. Dean Ornish este un pionier in domeniul revolutionar al medicinei stilului de viata, promovand schimbari care au ca efect preventia si reversibilitatea – resetarea – bolilor cardiovasculare, diabetului, cancerului de prostata, hipertensiunii, depresiei, obezitatii, nivelurilor crescute ale colesterolului si a altor afectiuni cronice. Noua sa teorie este cu adevarat deschizatoare de drumuri si iti poate salva sanatatea si viata." - Dr. KIM A. WILLIAMS, presedinte emerit al Colegiului American de Cardiologie

„Daca am urma programul revolutionar prezentat in aceasta carte geniala, care ofera o noua perspectiva, ne-am putea da seama ca majoritatea bolilor cronice si efectele incalzirii globale sunt reversibile si am reusi sa eradicam foametea la nivel planetar. Efectele secundare ale Programului Ornish sunt cresterea nivelului de energie, linistea interioara si relatii intime mai satisfacatoare." - JAMES CAMERON, regizorul filmelor Avatar si Terminator, si SUZY CAMERON, autoarea cartii The OMD Plan

„Aceasta carte iti va schimba viata. Dupa 40 de ani de cercetare, sotii Ornish prezinta esenta descoperirilor lor intr-o reteta simpla, bazata pe dovezi stiintifice, pentru o viata mai lunga si mai sanatoasa. In fiecare zi, oamenii ma intreaba cum isi pot activa genele responsabile pentru longevitate ca sa inverseze procesul de imbatranire si sa previna bolile asociate varstei. Acum pot recomanda cu incredere: «Citeste ReSeteaza-te!» " - Dr. DAVID A. SINCLAIR, autorul bestsellerului Lifespan: De ce imbatranim si cum sa nu o mai facem?

Cercetarile stiintifice revolutionare ale dr. Dean Ornish arata ca schimbarea stilului de viata poate determina reversibilitatea evolutiei celor mai comune si costisitoare boli cronice (cancer, diabet, boli cardiovasculare, obezitate) si chiar a procesului de imbatranire.

ReSeteaza-te! explica de ce schimbarile de stil de viata pot invinge asa de multe boli cronice si cat de repede apar beneficiile.

Cu 70 de retete, planificari pentru mese, sugestii pentru aprovizionarea bucatariei si pentru iesirile la restaurant, recomandari de exercitii, sfaturi pentru reducerea stresului si povesti de succes, ReSeteaza-te! le ofera cititorilor noi sperante si noi optiuni.

Dr. Dean Ornish este fondatorul si presedintele Institutului de Cercetare in Medicina Preventiva, profesor de medicina la Universitatea din California, San Francisco, si autorul a sase carti, toate bestselleruri nationale.

Anne Ornish este vicepresedintele programului de dezvoltare al Institutului de Cercetare in Medicina Preventiva si creatorul platformei digitale Ornish Lifestyle Medicine. Are peste 25 de ani de instructie avansata in yoga si meditatie.