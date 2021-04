Alegerea. Ce esti dispus sa faci pentru a supravietui?

Laureat National Jewish Book Award si Christopher Award!

Bestseller The New York Times!

„Alegerea ne aminteste cum arata curajul in vremuri dificile si ne spune ca avem cu totii darul de a cantari ce am pierdut si ce ne-a ramas." Oprah

La 16 ani, Edith Eger a fost trimisa la Auschwitz. La cateva ore dupa ce parintii ei au fost gazati, ofiterul nazist dr. Josef Mengele a fortat-o pe Edie sa danseze si a lasat-o in viata ca sa-l distreze. Edie a fost scoasa dintr-o gramada de cadavre de catre soldatii americani care au eliberat lagarele in 1945.

A petrecut decenii chinuita de flashbackuri si de vinovatia proprie, hotarata sa taca si sa se ascunda de trecut. La 35 de ani de la incheierea razboiului, s-a intors la Auschwitz si a reusit in sfarsit sa se ierte si sa se vindece. Eddie impleteste remarcabila sa calatorie cu povestile impresionante ale celor pe care i-a ajutat. Ea exploreaza modul in care putem fi incarcerati in propria minte si ne arata cum sa ne eliberam. Alegerea este o carte care va schimba vieti si va oferi alinare multor generatii de cititori.

„Un volum de memorii care aminteste de Anne Frank si Viktor Frankl. Dar este mai mult decat o carte – este o opera de arta. M-a impresionat si mi-a indus acea stare de gratie pe care o ai cand asculti o sonata de Mozart, un sonet de Elizabeth Barrett Browning sau privesti tavanul Capelei Sixtine." Adam Grant

„Un tulburator volum de memorii despre supravietuirea la Auschwitz… Nu-mi pot imagina un mesaj mai important pentru contemporani." The New York Times Book Review

„Viata lui Edith Eger ne dezvaluie puterea de a trece prin cele mai cumplite orori si de a pune acea suferinta in slujba celorlalti. Ea a gasit adevarata libertate si iertare si ne arata ca putem face la fel." Desmond Tutu Laureat al Premiului Nobel pentru Pace.

Dr. Edith Eva Eger (92 ani) are un cabinet de psihoterapie in La Jolla, California, si tine prelegeri la Universitatea California, San Diego. Este, de asemenea, consultant al Fortelor armate si navale ale Statelor Unite pentru formare si tratarea sindromului de stres posttraumatic.