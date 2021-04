Cernobîl. Istoria unei catastrofe nucleare

​Recomandare de lectura

O relatare tulburatoare, care recreeaza filmul evenimentelor petrecute la Cernobil in 1986 in tot dramatismul lor, istorisind povestile celor care s-au trezit prinsi in mijlocul unui Armageddon nuclear si au reusit sa faca imposibilul: sa stinga incendiul si sa „adoarma" reactorul.

Dincolo de naratiunea alerta si palpitanta, cartea semnata de Serhii Plokhy, el insusi supravietuitor al dezastrului, sondeaza insa in profunzime si contextul social si politic al vremii, realizand o radiografie a regimului sovietic care avea sa se prabuseasca peste doar cativa ani si investigand cauzele mai complexe, de natura structurala, care au dus la producerea catastrofei.

In dimineata zilei de 26 aprilie 1986, Europa a fost martora celui mai grav dezastru nuclear din istorie: explozia reactorului de la Centrala nucleara Cernobil din Ucraina sovietica. Zeci de oameni au murit din cauza radiatiilor, jumatate de continent a avut de suferit de pe urma efectelor contaminarii si mii de oameni s-au imbolnavit.

Serhii Plokhy investigheaza noi surse si arhive devenite recent disponibile pentru a relata povestile dramatice ale pompierilor, oamenilor de stiinta si soldatilor care au participat cu eroism la stingerea infernului nuclear. El dezvaluie racilele industriei nucleare sovietice, stabilind legatura dintre dezastru si autoritarismul conducerii partidului comunist, controlul exercitat de regim asupra informatiei stiintifice si accentul pus pe dezvoltare economica indiferent de costuri.

Astazi, cand riscul unui alt Cernobil se profileaza amenintator din cauza managementului defectuos al energiei nucleare in lumea aflata in curs de dezvoltare, Cernobil se constituie intr-un avertisment si un imperios apel la actiune.

„O cronica realizata cu o mana de maestru" – New York Review of Books

„Serhii Plokhy ne aduce istoria definitiva a dezastrului de la Cernobil si a consecintelor acestuia, abordand cu indemanare toate unghiurile, inclusiv povestea stiintifica, costurile umanitare si economice ale operatiunilor de decontaminare, modul in care explozia l-a fortat pe Gorbaciov sa grabeasca lansarea reformelor perestroikai si revirimentul nationalismului ucrainean." – Andrew Wilson, University College London

„Cea mai cuprinzatoare si convingatoare istorie a Cernobilului publicata pana in prezent." – Financial Times

„O lucrare de mare eruditie si puternica forta narativa. Plokhy este maestrul detaliului elocvent." – Sunday Times

„Captivanta, meticulos documentata... " – Wall Street Journal

Serhii Plokhy este profesor de istorie ucraineana la Universitatea Harvard, unde detine Catedra Mihailo Hrusevski, si director al Institutului de Cercetari Ucrainene in cadrul aceleiasi universitati. Este autorul a numeroase lucrari de specialitate – traduse in mai multe limbi si incununate cu premii prestigioase – dedicate Ucrainei si Rusiei, spatiului est-european si istoriei sale intelectuale, culturale si politice. Printre cartile sale cele mai recente se numara si Portile Europei: O istorie a Ucrainei, aparuta in limba romana la Editura Trei.