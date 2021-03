Pielea noastra cea de toate zilele. Un univers de explorat

​Recomandare de lectura

O explorare ca a pielii sub aspectele sale fizice, psihologice si sociale complexe.

Oferind un invelis corpului nostru gingas si complicat, pielea este cel mai mare organ al nostru, cu cea mai rapida dezvoltare. O vedem, o atingem si traim in ea in fiecare zi. Este un habitat pentru lumea uimitor de complexa a microorganismelor si a functiilor fizice vitale pentru sanatatea si supravietuirea noastra. Ea este totodata o uzina pentru eliminarea deseurilor, un sistem de alarma pentru bolile de sub ea si o bariera imunitara dinamica in calea infectiilor.

Unul dintre primele lucruri pe care le vad oamenii la noi, pielea este esentiala pentru simtul identitatii noastre, furnizandu-ne o semnificatie sociala si un simt psihologic al comunitatii. Si totusi pielea si modul fascinant in care functioneaza ne sunt in mare masura necunoscute.

Monty Lyman – tot atat de usor de urmarit in proza pe cat este de explicit in cercetarea aflata la baza acesteia, amestecand povestiri memorabile din trecutul sau si din experienta sa medicala – a scris o carte revelatoare, care exploreaza suprafata noastra exterioara si care ne va surprinde si ne va lamuri in egala masura.

Prin lentilele stiintei, sociologiei si istoriei – indreptate asupra unor subiecte atat de diverse precum mecanica si magia atingerii (este uimitor cat de multe lucruri sunt cuprinse in simplul act al scoaterii cheilor din buzunar sau al deschiderii usii), legatura stransa dintre piele si stomac, ce se intampla imediat dupa ce ne taiem cu o foaie de hartie si cum o gustare de la miezul noptii poate genera o arsura de soare – Lyman ne conduce intr-o calatorie de-a lungul celui mai subestimat si mai putin cercetat organ al nostru si ne arata ca pielea noastra este mai minunata, mai surprinzatoare si mai complexa decat ne-am imaginat vreodata.

Scopul lui Lyman este sa-i invete pe cititori sa aprecieze un organ adeseori „invizibil la lumina zilei”. Autorul isi propune sa faca o analiza cuprinzatoare a pielii, incluzand sectiuni despre atingere, durere, istoria tatuajelor, stiinta melaninei, modul in care se raporteaza diferite religii la nuditate si despre efectele nocive ale expunerii la soare pentru sanatatea noastra generala. Intr-un capitol intitulat „Safari pe piele”, Lyman face un tur al locatarilor pielii noastre. Sa nu uitam ca microbiomul pielii noastre se naste odata cu noi si cuprinde cel putin tot atat de multe microorganisme cate celule avem in intregul nostru corp – poate de trei ori mai multe. Face parte din noi, intr-un mod foarte real, si serveste unor scopuri pe care noi abia incepem sa le intelegem. — New Yorker

Indeparteaza straturile celui mai mare si mai versatil organ pentru a scoate la iveala trasaturile sale fizice, sociale si psihologice. Lyman ne ofera atat o stiinta a pielii, cat si multe dintre aspectele uimitoare si paradoxurile acesteia, impartasindu-ne totodata numeroase sfaturi practice despre ingrijirea ei... Aceasta sinteza stralucita va fi o lectura captivanta pentru toti cei care sunt interesati de sanatate si biologie. — Library Journal

Aceasta privire microscopica asupra pielii este plina de revelatii, de la micii acarieni la celulita si ingrijirea pielii... O introducere captivanta in universul putin cunoscut al pielii, descris de un scriitor nou talentat. — Sunday Times

Pe lista scurta la Premiul Royal Society Insight Investment Science Book, 2019

Sunday Times Book of the Year

Pentru a scrie Viata remarcabila a pielii, doctorul MONTY LYMAN a cutreierat lumea, facand cercetari inclusiv in Africa, Asia de Sud si Australasia. Si-a facut studiile la Oxford, Birmingham si la Imperial College London. A lucrat intr-unul dintre cele mai importante laboratoare de dermatologie din lume, a castigat cateva premii nationale pentru lucrari de medicina si dermatologie si a tinut numeroase discursuri la conferinte nationale. In 2017 a castigat Premiul Wilfred Thesiger Travel Writing pentru povestea calatoriei facute in scopul unor cercetari dermatologice in Tanzania, prezentata de Colin Thubron, presedinte al Royal Society of Literature. Traieste in Oxford.