O scurta istorie a Rusiei. De la cneazul Rurik la Vladimir Putin

​Recomandare de lectura

Rusia este o tara cu un viitor sigur; doar trecutul ei este imprevizibil. —

„Rusia este o tara fara granite naturale, nu are un singur neam sau popor, nici o adevarata identitate centrala. Dimensiunile sale sunt uluitoare – se intinde pe 11 fusuri orare, de la regiunea europeana Kaliningrad pana la Stramtoarea Bering, aflata la doar 82 de kilometri de Alaska. Daca ne mai gandim si ca multe dintre regiunile sale sunt greu accesibile, iar populatia este izolata, toate acestea ne ajuta sa explicam de ce mentinerea controlului central a fost o adevarata provocare si de ce pierderea acestui control asupra tarii i-a obsedat pe conducatorii ei. Am intalnit odata un ofiter KGB (in rezerva) care mi-a spus asa: «Am crezut intotdeauna ca e vorba despre totul sau nimic: fie tinem tara cu pumn de fier, fie se va destrama». Presupun ca predecesorii lui, de la ofiterii taristi la primii cneji medievali, aveau cam aceleasi ingrijorari – iar demnitarii lui Putin, cu toate progresele comunicatiilor moderne, le au cu siguranta in ziua de azi.“ — MARK GALEOTTI

„O sinteza accesibila si edificatoare despre devenirea moderna a Rusiei.“ — Publishers Weekly

„O lucrare extraordinara..., foarte patrunzatoare si care ii deschide cititorului curiozitatea.“ — Diplomatic Courier

Mark Galeotti (n. 1965) este expert in istoria moderna, politica si securitatea Rusiei. Autor prolific, printre cele mai recente carti ale sale se numara: A Short History of Russia, Armies of the Russian-Ukrainian War (2019), We Need to Talk About Putin (2019; ed. rom.: Hai sa vorbim despre Putin!, Humanitas, 2021), Russian Political Warfare: Moving Beyond the Hybrid (2019), Kulikovo 1380: The Battle that Made Russia (2019), The Vory: Russia’s Super Mafia (2018), The Modern Russian Army, 1992–2016 (2017).

De asemenea, semneaza articole cu regularitate pentru Moscow Times, Raam op Rusland, Business New Europe si numeroase alte publicatii. Scrie si pe propriul blog, In Moscow’s Shadows. Este profesor onorific la University College London si director general la Mayak Intelligence, o firma de consultanta si cercetare specializata in relatiile cu Rusia. Este bursier al Institutului de Relatii Internationale de la Praga si al Royal United Services Institute de la Londra.

A predat istorie la Robinson College, Cambridge, si are un doctorat in stiinte politice la London School of Economics. A fost seful Departamentului de istorie de la Universitatea Keele, profesor de afaceri internationale la Universitatea din New York, profesor invitat la Universitatea Rutgers (Newark), la Universitatea Carolina din Praga si la Institutul de Stat pentru Relatii Internationale al Ministerului Afacerilor Externe al Federatiei Ruse (Moscova).

A consiliat mai multe institutii, printre care Comitetul pentru Afaceri Externe al Camerei Comunelor (Marea Britanie), Adunarea Parlamentara a NATO, Interpolul si Comandamentul Suprem al Fortelor Aliate din Europa.