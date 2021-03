O istorie a Bibliei. Povestea celei mai importante carti a lumii

Recomandare de lectura

„Ce este Biblia? Cum a aparut? Cum a fost citita de evrei si de crestini? Cartea lui John Barton ne ofera raspunsurile, condensand munti de informatie intr-o lucrare foarte accesibila chiar si pentru cei care nu stiu nimic despre toate acestea.“ — BART D. EHRMAN

„Extraordinar de bine scris, ca un frumos jurnal de calatorie, volumul acesta arunca lumina asupra unei carti socotite de multi un capitol incheiat. Cu intuitie, sensibilitate si profunzime, Barton desfereca acest leviatan adormit al culturii, creand o capodopera. Daca ar fi eliberata din vesmantul ei stramt si lasata sa fie ea insasi, Biblia si-ar putea face iar auzit glasul rasunator intr-o epoca a scepticismului. Cartea lui Barton m-a convins ca acest lucru este cu putinta.“ — PETER STANFORD, The Sunday Times

„John Barton a scris o lucrare inteleapta si foarte rationala despre o carte care a insuflat atat intelepciune, cat si nebunie. Este o piatra de hotar in domeniu si va face mult bine.“ — DIARMAID MACCULLOCH

„Credinta ca Biblia este «cuvantul lui Dumnezeu pastrat neatins» predomina in multe Biserici crestine, insa Barton – printr-o opera senina si savanta – indrazneste sa puna sub semnul intrebarii aceasta pretentie.“ — RICHARD HOLLOWAY, The Spectator

„Barton este o calauza foarte sigura pe sine. O carte serioasa pentru cititori seriosi. Aici vor gasi tot ce isi doresc si chiar mai mult, totul infatisat cu luciditate si bine explicat.“ — Literary Review

„Mai mult decat importanta. Aceasta carte foarte bine scrisa si intemeiata trebuie citita de predicatori, de profesori si de toti cei care ii rezerva Bibliei un loc insemnat in religia lor.“ — ANTHONY PHILLIPS, Church Times

„John Barton… este inzestrat cu darul explicatiei limpezi si al analizei contextului cultural, iar cartea se citeste pe nerasuflate…“ — The Times

John Barton (n. 1948) este un reputat specialist in studiul Bibliei. In anul 1973 a fost hirotonit preot in Biserica Angliei. Intre anii 1991 si 2014 a fost Oriel and Laing Professor of the Interpretation of Holy Scripture la Universitatea Oxford. Lucrarile si proiectele sale de cercetare au ca tema cartile profetice ale Vechiului Testament, dezvoltarea canonului biblic, exegeza biblica si teologia Scripturii.

Dupa cum observa Bart D. Ehrman, scrierile lui John Barton se remarca prin „eruditia lipsita de presiunea statutului academic“; desi accesibile, acestea „au multe de spus si pentru cei familiarizati cu studiul Scripturii“. Cateva dintre lucrarile mai importante ale lui John Barton sunt: Reading the Old Testament: Method in Biblical Study (1984), What is the Bible? (1991), Isaiah 1–39 (1995), Making the Christian Bible (1997), Understanding Old Testament Ethics (2003), The Nature of Biblical Criticism (2007), The Theology of the Book of Amos (2014)