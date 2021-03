O istorie a Germaniei moderne. De la 1800 pana in prezent

„O istorie a Germaniei moderne scrisa de Kitchen ofera o relatare cuprinzatoare si vie a evenimentelor-cheie din istoria Germaniei, de la inceputul secolului XIX la perioada de dupa unificare.“ — STUART TABERNER, Universitatea din Leeds

„Martin Kitchen ofera o lucrare lucida si documentata axata pe formarea Germaniei ca stat national de la situatia sa fragmentata de la inceputul secolului XIX pana in deceniile de dupa 1945. De-a lungul expozeului, autorul a impletit firele politice, economice, sociale si culturale necesare pentru a prezenta complexitatea care marcheaza istoria Germaniei pana la Angela Merkel.“ — DONALD DIETRICH, Boston College

Martin Kitchen s-a nascut in 1936, la Nottingham. A studiat istoria la Londra si Oxford. A fost profesor la Cambridge si la alte universitati, si redactor al unor reviste de specialitate. Autor a peste 20 de carti, in special despre istoria politica, economica si militara a Germaniei in secolul 20. Lucrarile sale au fost traduse in mai multe limbi. In prezent locuieste in Canada si este profesor emerit la Simon Fraser University.