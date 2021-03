Anatomia baschetului. ​Ghid ilustrat pentru a-ti optimiza performanta si a reduce accidentarile

​Ghid practic

„Sunt fascinat de Anatomia baschetului. E una dintre putinele carti care surprind frumusetea si gratia acestui sport." - Scottie Pippen, de sase ori campion in NBA, inclus in Naismith Memorial Basketball Hall of Fame

„Pe langa faptul ca arata competenta autorilor sai, Anatomia baschetului ii ajuta pe jucatori sa se antreneze mai bine, sa se recupereze de pe urma accidentarilor si sa-si duca performanta la cel mai inalt nivel." - Dr. James Andrews, celebru chirurg ortoped, fondator al Andrews Sports Medicine and Orthopaedic Center

De ce ai nevoie ca sa-ti sporesti la maximum randamentul, forta fizica, agilitatea si rapiditatea pe teren?

Anatomia baschetului iti va arata cum sa obtii toate acestea prin cresterea fortei musculare si prin optimizarea eficientei fiecarei miscari.

Ghidul de fata prezinta 88 dintre cele mai eficiente exercitii specifice jocului de baschet, fiecare fiind insotit de explicatii detaliate si ilustratii color, al caror rol este de a demonstra ca exista o legatura esentiala intre exercitii si performanta sportiva.

In plus, iti sunt oferite sfaturi practice despre evolutia pe teren si in cadrul competitiilor. Apoi, vei merge si in sala de antrenamente ca sa studiezi indeaproape cele mai frecvente accidentari la glezna, genunchi si umar, precum si ca sa afli de ce exercitii ai nevoie pentru o recuperare cat mai rapida.

Anatomia baschetului este o lectura obligatorie pentru toti cei care apreciaza maiestria si supletea acestui joc – fie ei jucatori, antrenori, tehnicieni sau suporteri.

Dr. Brian Cole este profesor la Departamentul de Ortopedie si profesor asociat la Departamentul de Anatomie si Biologie Celulara din cadrul Rush University Medical Center din Chicago. Este medicul echipei de baschet Chicago Bulls. Incepand din 2004, a fost ales drept unul dintre Cei Mai Buni Medici din SUA.

Rob Panariello are peste 30 de ani de experienta in fizioterapia sportiva si pregatirea atletilor de performanta. Este consultant pentru multe echipe din universitati si colegii care activeaza in cele mai importante ligi sportive din Statele Unite. Este membru al Ligii Celebritatilor – Forta si Conditionare, SUA.