Neortodox. Cum arata viata cand esti prins in capcana unei secte religioase

​Recomandare de lectura

Cartea care a stat la baza serialului produs de Netflix. Bestseller New York Times

"Satu Mare, sau Satmar in idis, e un oras aflat la granita dintre Ungaria si Romania. Va intrebati cum a fost posibil ca o secta a hasidismului sa poarte un nume inspirat de cel al unui oras din Transilvania?"

Copil curios crescut in lumea izolata a hasidicilor Satmar din Brooklyn, Deborah Feldman s-a straduit sa inteleaga si sa respecte restrictiile inflexibile care-i dictau viata de zi cu zi. De la ce putea citi pana la oamenii cu care avea voie sa vorbeasca, practic toate aspectele identitatii ei erau controlate strict. Maritata la 17 ani cu un barbat pe care-l vazuse doar jumatate de ora si lipsita de o educatie traditionala, nu a reusit sa intretina relatii fizice cu sotul ei timp de un an.

In memoriile sale despre cum a crescut intr-o comunitate hasidica rigida, Deborah Feldman dezvaluie cum arata viata cand esti prins in capcana unei secte religioase care pune mai mult pret pe tacere si suferinta decat pe libertatile individuale.

Cu o scriitura exceptionala, Deborah Feldman isi aminteste cum clipele in care citea pe furis despre personajele literare pline de forta create de Jane Austen si Louisa May Alcott au ajutat-o sa caute un alt mod de viata — unul de care a stiut ca trebuie sa profite atunci cand, la varsta de 19 ani, a nascut un fiu si si-a dat seama ca nu doar viitorul ei e in joc, ci si al lui.

Remarcabila si fascinanta, Neortodox este o carte pe care nu poti s-o lasi din mana.

„Stilul realist al lui Feldman ascunde perceptii patrunzatoare." – New York Times

„Elocvent si atragator (…) Fara nicio indoiala, fetele din tot Brooklynul cumpara aceasta carte, o ascund sub saltea si o citesc dupa ce se stinge lumina… si se gandesc, poate pentru prima data, la propria evadare." – Huffington Post

„O poveste de maturizare sensibila si memorabila." – Pittsburgh Post-Gazette

„Imposibil de lasat din mana, Neortodox este o poveste unica despre maturizare, reusind sa se adreseze direct oricui s-a simtit vreodata outsider in propria viata." – School Library Journal

„O privire fara precedent intr-o comunitate hasidica de care putini dintre cei din afara au ocazia sa se bucure." – Minneapolis Star-Tribune

Deborah Feldman s-a nascut si a crescut in comunitatea hasidica din Williamsburg, Brooklyn, iar limba ei materna este idis. La 25 de ani, a publicat memoriile Neortodox. Scandalul pe care l-am provocat renuntand la radacinile mele hasidice, adaptate ulterior intr-un scenariu pentru o miniserie Netflix difuzata in martie 2020. Serialul a fost nominalizat la opt categorii ale premiilor Emmy si a castigat premiul pentru cea mai buna regie, iar cartea a fost tradusa in 25 de limbi. Deborah locuieste la Berlin, impreuna cu fiul ei in varsta de 14 ani, si lucreaza la finalul primul sau roman in limba germana.