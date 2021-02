Ajută-ți copilul să-și înțeleagă și să-și stăpânească emoțiile, gândurile și comportamentul

​Ghid practic

Ajuta copiii sa-si inteleaga si sa-si stapaneasca emotiile, gandurile si comportamentul cu ZECE obiceiuri. Ai grija, e un Cimpanzeu prin preajma!

Cimpanzeul meu ascuns este o carte educationala pe care copiii o pot parcurge singuri sau alaturi de un adult. Le ofera parintilor, profesorilor sau altor adulti implicati in ingrijirea copiilor cateva reflectii si idei despre cum ii pot ajuta pe cei mici sa-si dezvolte obiceiuri productive pentru intreaga viata.

Stiinta din spatele acestor obiceiuri este discutata intr-o maniera practica, cu exercitii si activitati. Neurostiinta mintii este simplificata, pentru a putea fi inteleasa de cei mici, astfel folosind-o in avantajul lor.

O carte care ajuta copiii sa-si inteleaga si sa-si stapaneasca emotiile, gandurile si comportamentul cu 10 obiceiuri productive.

Prof. STEVE PETERS este psihiatru consultant, specializat in functionarea mintii umane. In prezent lucreaza in mai multe domenii, printre care consultanta, sanatate, educatie si sport de elita. Conduce si compania Chimp Management, care este implicata in acte de caritate.