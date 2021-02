Ce gandesc oamenii in sinea lor? Descifrarea limbajului corporal

Ghid practic

Indiferent daca te afli la un interviu de angajare, la o petrecere sau daca navighezi in social media, iti doresti sa stii dintr-o ochire daca oamenii sunt sinceri in ceea ce spun sau daca felul in care se afiseaza corespunde cu cine sunt ei in realitate.

Dincolo de fatada si de vorbe, cartea de fata te ajuta sa ghicesti intentiile si gandurile conlocutorilor, pornind de la postura, pozitia mainilor, contactul vizual (sau evitarea acestuia) ori genul de fotografii pe care acestia le publica pe Facebook

Cei doi autori, somitati in descifrarea limbajlui corporal, ofera o metoda precisa de "scanare" a gesturilor si de verificare a impresiilor obtinute, luand in calcul contextul, proiectiile personale, dar si multiplele semnificatii ale gesturilor umane – bratele incrucisate, de exemplu, pot exprima nu doar rezistenta celuilalt, dar si faptul ca e obosit sau infrigurat.

Mark Bowden si Tracey Thomson sunt speakeri si traineri recunoscuti in domeniul comunicarii nonverbale. Compania lor, Truthplane, colaboreaza nu doar cu directori de mari companii, dar si cu personalitati ale politicii internationale.