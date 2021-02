Marire si decadere. O istorie a lumii in zece imperii

​Recomandare de lectura

De la Imperiul Akkadian la America vremurilor moderne, Marire si decadere cartografiaza istoria lumii prin zece imperii majore. Prin prisma lor este sondata aspiratia omenirii pentru putere si este urmarita evolutia impulsului imperial de la directa agresiune militara a imperiilor antice la subtila, dar ampla influenta culturala a superputerilor de azi.

Imbinand o perspectiva ampla cu o concizie remarcabila, Paul Strathern stabileste conexiuni pe durata a cinci milenii si arunca o lumina revelatoare asupra acestor mari civilizatii – de la Imperiul Mongol si dinastia Yuan pana la azteci si otomani, prezentand inclusiv imperii mai recente: cel Britanic, Ruso-Sovietic si American. Sintetizand 5000 de ani de istorie universala in zece capitole succinte, Marire si decadere ofera o lectura incitanta si instructiva oricarui pasionat de istoria lumii.

Marire si decadere se deschide cu o incursiune in Imperiul Akkadian, care a dominat o mare parte din vechea Mesopotamie, ca apoi sa prezinte vastul Imperiu Roman, in cautarea radacinilor noastre occidentale si rasaritene. In continuare, autorul se indreapta spre Califatele Abbasid si Umayyid, unde s-au dezvoltat multe elemente care si-au adus contributia la cultura clasica occidentala. Mai apoi, pe masura ce iesea dintr-o perioada de stagnare culturala, Europa s-a vazut confruntata cu iuresul unor invazii dinspre rasarit, moment in care facem cunostinta cu imparatii Imperiului Mongol...

Rand pe rand ne sunt prezentate marile imperii cu contradictiile lor. Mai presus de toate, vedem cum ambitia de maretie imperiala – de la imparatii romani la Hitler – este inradacinata in visuri utopice si de nemurire. Fiecare imperiu contine semintele propriei sale distrugeri: prin urmare, ce este de fapt progresul social? Cine beneficiaza de pe urma lui si cine are de suferit?

Paul Strathern este autorul a numeroase lucrari de stiinta, istorie, filosofie si literatura, inclusiv al colectiilor Philosophers in 90 Minutes si The Big Idea: Scientists Who Changed the World. Romanul sau A Season in Abyssinia a fost distins cu premiul Somerset Maugham, iar lucrarea Medici: Godfathers of the Renaissance a devenit bestseller pe listele ziarului The Sunday Times.

In cariera sa, Strathern a mai predat filosofie si matematica la Kingston University.