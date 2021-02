Ghid practic: Cum previnim dezvoltarea unor obiceiuri nesanatoase sau distructive la copii si adolescenti? Adultii cum pot scapa de ele?

In timpul copilariei invatam sa ne gestionam emotiile si gandirea, dezvoltand strategii pentru a face fata lucrurilor care ni se intampla. Indiferent daca sunt productive sau contraproductive, acestea devin adesea obiceiuri pe viata – calauzele noastre tacute. Obiceiurile productive ne pot oferi multe avantaje in viata. Obiceiurile contraproductive care ne insotesc si la varsta adulta de obicei genereaza stres si pot fi nocive pentru functionarea cotidiana, pentru sanatatea psihologica si pentru relatiile pe care le avem. Comandă cartea la GiftBooks.ro! Poți obține transport GRATUIT!

Aceasta carte are doua directii:

• Sa ajute adultii sa analizeze si sa inteleaga de unde provin comportamentele nesanatoase sau distructive invatate si sa ofere modalitati de inlocuire a acestora cu comportamente si convingeri constructive.

• Sa ofere sprijin si idei parintilor, profesorilor sau altor persoane care se ocupa de ingrijirea copiilor, pentru ca acestia sa-i ajute pe copii sa-si formeze obiceiuri sanatoase sau constructive si sa previna dezvoltarea unor obiceiuri nesanatoase sau distructive.

Calauzele tacute exploreaza, intr-un mod usor de inteles, unele aspecte neurologice si psihologice ale formarii obiceiurilor, precum si alte subiecte conexe. In continuare, cartea ofera reflectii si idei practice la care cititorul sa mediteze, folosind exemplele a 10 obiceiuri productive.

Exemplele de obiceiuri contraproductive, ce ar putea fi schimbate, includ:

• Autocritica exagerata

• Teama de esec si perfectionismul neiertator

• Ingrijorarea excesiva sau reactia exagerata la situatii

• Procrastinarea

• Stima de sine scazuta

Exemplele de obiceiuri productive includ:

• Depasirea greselilor

• Dezvoltarea unei perspective pozitive

• Capacitatea de a vorbi despre propriile sentimente

• Cautarea unui sprijin adecvat

• Proactivitatea si oprirea procrastinarii

Prof. Steve Peters este psihiatru consultant, specializat in functionarea mintii umane. In prezent lucreaza in mai multe domenii, inclusiv consultanta, sanatate, educatie, sport de elita si cu persoane din randul publicului. Peter conduce si compania Chimp Management, care este implicata in acte de caritate.