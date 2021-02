Sub cerul liber. Ghid practic despre cum sa traiesti in natura

​Recomandare de lectura

Pentru orice persoana careia ii place viata in aer liber sau care vrea sa scape de limitarile impuse de birou si de casa, aceasta carte este alegerea perfecta – o poveste plina de inspiratie despre evadare si aventura, despre dragostea pentru natura si dorinta de a trai o viata simpla.

In urma cu 20 de ani, Markus Torgeby a renuntat la stilul de viata urban agitat si a ales traiul intr-o cabana mica, asezata in mijlocul padurilor din nordul Suediei. A trait aici patru ani, in singuratate si intr-o armonie perfecta cu natura. In prezent, el, sotia sa Frida si cei trei copii ai lor traiesc intr-o casa pe care Markus a construit-o singur in vecinatatea locului in care odata a supravietuit doar cu fulgi de ovaz, apa de izvor si ce a gasit in „camara” padurii.

Ilustrata cu fotografii uluitoare facute de Frida, Sub cerul liber este povestea calatoriei lui Markus, a trecerii sale de la o tinerete grea la traiul solitar in padure si, in final, la viata de familie. Torgeby este dovada puterii revitalizante a naturii, iar povestile pe care le spune despre traiul sub cerul liber combina parerile sale filosofice si pline de inspiratie cu sfaturi practice despre cum se aprinde un foc, despre cele mai bune tehnici de cioplire a bustenilor si despre cele mai bune metode de a cauta hrana.

Deopotriva un ghid practic despre cum sa traiesti in natura si o reflectie despre nevoia umana de a stabili o legatura cu lumea naturala, Sub cerul liber este o exemplificare fermecatoare a modului in care dorinta de a avea o existenta simpla a ajutat un om sa gaseasca multumire si sa stabileasca o legatura cu lumea din jurul lui. In plus, autorul vorbeste cu multa simplitate despre lucrurile pe care le-a invatat din aceasta experienta.

Markus Torgeby a fost un promitator alergator de elita, dar o accidentare a pus capat carierei sale si i-a declansat o criza existentiala. Cei patru ani petrecuti in singuratate autoimpusa intr-o coliba din padurea Jämtland i-au redat linistea si sentimentul unui rost in viata. In prezent, Markus tine conferinte despre „ce anume este cu adevarat important” si construieste case si paturi in aer liber. Autobiografia sa, Alergatorul (2015), s-a vandut in Suedia in aproape 50 000 de exemplare si a fost tradusa in mai multe limbi.

Frida Torgeby este cea care a facut fotografiile si ilustratiile pentru Sub cerul liber. A studiat fotografia si este licentiata a Academiei de Arte si Mestesuguri din Gothenburg, Suedia. De-atunci, Frida a lucrat, printre altele, ca expert in design la Volvo, insa acum are propria afacere, oferind servicii de fotografie si design. Frida si Markus coordoneaza impreuna si brandul vestimentar Torgeby (torgeby.com).