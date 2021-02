Cea mai tare carte politista din 2020: Clubul Crimelor de Joi

Recomandare de lectura

Intr-un satuc linistit pentru seniori, patru pensionari excentrici care au legat o prietenie improbabila se intalnesc o data pe saptamana ca sa rezolve cazuri de crima ramase neelucidate. Dar cand un om e ucis chiar sub ochii lor,

Elizabeth, Joyce, Ibrahim si Ron poate ca au o varsta venerabila, dar mai au inca destui asi in maneca.

Ajutati de o tanara politista dornica sa se afirme si de un inspector-sef caruia nu-i mai lipseste mult sa-si ia lumea in cap, echipa noastra stralucita, dar absolut neobisnuita trebuie sa salveze locul care le-a devenit camin, dar si sa demaste mintea diabolica din spatele complotului.

Romanul care a stabilit un nou record de vanzari in Marea Britanie – peste 250 000 de exemplare vandute la o luna de la lansare. Declarata cartea anului 2020 de reteaua de librarii W H Smith.

„O sursa de delectare.” – Kate Atkinson

„Desteapta si amuzanta. Fabulos de buna.” – Ian Rankin

„Pe masura ce numarul cadavrelor creste si aflam mai multe despre viata si patimile lui Joyce, Ibrahim, Ron si Elizabeth, e imposibil sa nu ajungi sa-i incurajezi – si sa speri ca o sa-i intalnesti din nou cat mai curand.” – The Times, Crime Book of the Month

„Una dintre cele mai placute carti ale anului… Bine scrisa, amuzanta si minunat de generoasa… Marele farmec al Clubului Crimelor de Joi e ca e mult mai mult decat un roman de suspans. Pe langa faptul ca aduce un omagiu iubirii care dureaza o viata, lauda si prieteniile in care ne gasim sprijin cand trecem prin vicisitudinile vietii.” – Daily Express

„Inteligenta, calda si inteleapta, cu personaje irezistibile, e unul dintre cele mai fermecatoare romane ale anului.” – Daily Mirror