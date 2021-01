Ghid practic

Niksen –

arta olandeza de a nu face nimic

– nu este un lucru simplu, asa cum pare. Olga Mecking ne invata cum sa fim lenesi in timp ce ne simtim mai creativi, mai productivi si mai impliniti. Exact ca olandezii, considerati unii dintre cei mai fericiti oameni de pe Pamant, care traiesc intr-o tara in care relaxarea este parte din rutina zilnica.

Niksen nu e o forma de meditatie, nu e o stare de lene sau de plictiseala. Nu inseamna sa stai pe social media sau sa te gandesti ce sa gatesti pentru cina. Sa niksenizezi e mai degraba o alegere constienta de a sta, de a nu face planuri. E alegerea de a nu face nimic. Niksen ne arata cum sa luam o pauza de la agitatia de zi cu zi.

Cu explicatii de la experti internationali in bunastare si productivitate, aceasta carte examineaza stiinta din spatele conceptului niksen si motivele pentru care a nu face ceva poate ajuta mai mult decat ne imaginam.

O carte recomandata oricui se simte depasit sau epuizat. Descopera cat de eliberator poate fi sa practici niks.

Acest concept olandez este la fel de simplu ca… statul degeaba. — Time Magazine

Niksen este ideal pentru cei carora meditatia li se pare frustranta. — NBC NEWS

Inceteaza sa mai fii atat de ocupat. — New York Times

Olga Mecking este o jurnalista si scriitoare poloneza stabilita in Olanda. A colaborat cu The New York Times, The Guardian, BBC si The Atlantic. Articolul ei despre niksen, publicat de New York Times, a produs o frenezie in media internationala.