ma-vindec-de-complexe-si-deprimari

Ghid practic

Daca expresiile tale preferate sunt: „Pacat ca nu sunt mai indraznet", „Asta e, de data asta sigur am cancer" sau „Duminica seara sunt mereu bantuit de ganduri negre", aceasta carte e pentru tine. Micile complexe, lipsa de incredere in sine, caderea intr-o stare de melancolie si diversele anxietati ne pot perturba vietile. Solutiile propuse de celebrul psihoterapeut Christophe André, ilustrate cu benzi desenate pline de umor, te vor ajuta sa-ti regasesti buna dispozitie.

Vei afla mai intai cum sa traiesti intr-o societate obsedata de sanatate si fitness fara sa devii hipocondriac; vei invata apoi cum sa-ti accepti corpul (inevitabil imperfect) intr-o lume plina de manechine si prezentatori TV cu dantura perfecta; dupa care vei aplica o serie de exercitii terapeutice pentru a nu cadea in depresie in urma presiunilor care-ti cer sa performezi tot mai mult si pentru a deveni un pic mai asertiv si mai mandru de mica (dar respectabila) ta persoana. Totul, fara a pierde din vedere o arma indispensabila pentru orice reflectie eficienta asupra propriilor dificultati: umorul!

Christophe André este psihoterapeut si medic psihiatru la Spitalul Saint-Anne din Paris, fiind specializat in tratarea tulburarilor afective. Dintre cele mai recente titluri aparute la Trei, amintim: 3 minute de meditatie, Viata interioara, Trei prieteni, in cautarea intelepciunii si Libertatea interioara (ultimele doua, in colaborare cu A. Jollien si M. Ricard).

Muzo, pictor si desenator, a realizat pana in prezent 30 de carti pentru adulti si copii.