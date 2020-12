Magia ordinii la locul de munca. Cum sa iti organizezi viata profesionala

​Ghid practic

Cine nu s-a simtit extenuat de sedinte interminabile, documente dezorganizate, e-mailuri nesfarsite si sarcini inutile? Acestea sunt riscurile la serviciu in zilele noastre si ne pot consuma treptat toata bucuria muncii, ne pot limita sansele de a avansa in cariera si ne pot submina bunastarea.

Dar se poate si altfel. In Magia ordinii la locul de munca, Marie Kondo si Scott Sonenshein prezinta povesti, studii si strategii care te ajuta sa scapi de dezordine si sa-ti faci loc pentru activitatile cu adevarat importante.

"Kondo si Sonenshein abordeaza toate zonele activitatii de la serviciu, de la biroul in sine pana la computer si modul in care ne organizam timpul, telefoanele, e-mailurile, obiceiurile zilnice, procesele de luare a deciziilor, relatiile si, cele mai inspaimantatoare dintre toate, sedintele. Cartea reuseste sa arate cum pot fi aliniate filosofiile de viata si munca ale unei persoane." - USA TODAY

Recurgand la Metoda KonMari si cercetari de ultima ora, Magia ordinii la locul de munca te va ajuta sa depasesti dificultatile cu care te confrunti din cauza dezordinii la locul de munca si sa te bucuri de productivitatea, succesul si bucuria pe care le aduc o minte si un birou ordonate.

Marie Kondo este expert in organizare, autor de bestselleruri, star de televiziune nominalizat la premiile Emmy si fondatorul KonMari Media, Inc. Fascinata de organizare inca din copilarie, Marie si-a inceput cariera de consultant cand avea 19 ani, iar in 2015 a fost inclusa in topul Time 100 Most Influential People.

Scott Sonenshein este profesor de management la Rice University. Are un doctorat in comportament organizational la Universitatea din Michigan, un master in filosofie de la Universitatea Cambridge si o licenta in stiinte umaniste de la Universitatea din Virginia. A fost onsultant de strategie, inainte sa se alature departamentului de marketing al unui start-up din Silicon Valley.