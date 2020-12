Cum au ucis tantarii mai multi oameni decat toate razboaiele la un loc

Recomandare de lectura

O lucrare inedita de nonfictiune narativa ce ne pune la dispozitie o perspectiva dramatica si cu totul noua asupra istoriei omenirii, dovedind cum, de-a lungul a mii de ani, tantarul a fost cea mai puternica forta care a determinat soarta lumii.

De ce a fost ginul tonic cocktailul preferat de colonistii englezi din India si Africa? Cui ar trebui sa-i multumeasca Starbucks pentru raspandirea sa globala? Ce a pus capat Cruciadelor? De ce si-a cedat Scotia suveranitatea in favoarea Angliei? Care a fost arma secreta a lui George Washington in timpul Revolutiei Americane?

Raspunsul la toate aceste intrebari – si la multe altele – este tantarul.

Tantarul a deviat destinele unor imperii si natiuni, a naruit si a distrus economii si a decis rezultatul unor razboaie importante, ucigand pana acum aproape jumatate din umanitate – un numar estimativ de 52 de miliarde de oameni din totalul de 108 miliarde care au vietuit de-a lungul existentei noastre relativ scurte. Fiind cel mai puternic vector de exterminare pe care l-a cunoscut vreodata omenirea, tantarul si seria sa de flageluri devastatoare – printre care malarie, West Nile, Zika, febra denga si febra galbena – au jucat un rol mai important in modelarea istoriei noastre decat orice alta creatura vie cu care impartim acest sat global.

Imagineaza-ti o clipa cum ar fi lumea fara tantarii ucigasi – de fapt, fara niciun fel de tantari. Istoria si lumea pe care le cunoastem sau credem ca le cunoastem ar fi complet diferite, de nerecunoscut. Scrisa intr-un stil narativ cursiv si avand la baza o perspectiva surprinzatoare, Tantarul este o extraordinara saga despre dominatia acestei insecte de-a lungul istoriei umanitatii si despre incredibilul sau impact asupra ordinii lumii moderne in care traim.

Suntem in razboi cu TANTARUL.

De-a lungul secolelor, de la evolutia noastra ancestrala ca hominizi ai Africii si pana in prezent, am fost blocati intr-o lupta fara seaman, pe viata si pe moarte, cu aceasta insecta deloc simplista care este tantarul. In aceasta lupta nedreapta pentru supravietuire si in contextul acestui dezechilibru de putere, istoric vorbind, n-am avut nicio sansa. Prin adaptare evolutionista, perseverentul nostru dusman de moarte s-a sustras in mod repetat eforturilor noastre de exterminare, continuand sa se hraneasca cu ardoare si, neinfrant, sa-si instaureze domnia groazei. Ca vector fara egal in transmiterea bolilor, tantarul a transformat peisajul istoriei si civilizatiei noastre si ramane un distrugator de lumi, precum si proeminentul si distinsul ucigas global al omenirii.

Razboiul nostru cu tantarul este razboiul lumii.



*** International Bestseller ***

Finalist RBC Taylor Prize for Nonfiction

Dr. TIMOTHY C. WINEGARD detine titlul de doctor in istorie, obtinut la Universitatea Oxford. Este profesor de istorie si stiinte politice la Colorado Mesa University din Grand Junction si antrenor principal al echipei universitare de hochei. Dr. Winegard a fost ofiter in fortele armate canadiene si britanice, a avut aparitii in reteaua TV C-SPAN, in dezbateri televizate si in documentare. Este un autor de nivel international, avand publicate alte patru carti din domeniul istoriei militare si al studiilor indigene.