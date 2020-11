Codul memoriei. Cum poti scapa de amintirile neplacute in 10 minute?

Ghid practic

Toti suntem produsul experientelor noastre din trecut. Bun sau rau, orice facem este influentat de amintiri — sau, mai precis, de ceea ce extragem noi din ele. Dar daca ai avea posibilitatea sa te intorci in timp si sa rescrii experientele trecutului? Daca ai putea transforma o bariera in trambulina? Daca ti-ai putea schimba comportamentul modificandu-ti amintirile?

Poate ca pare prea futurist ca sa fie adevarat, dar este si real, si posibil. Trecutul nu trebuie lasat sa ne dicteze viitorul. Slabitul, eliminarea dependentelor, imbunatatirea relatiilor sau a carierei — este vorba despre comportamente care pot fi schimbate prin modificarea amintirilor. In Codul memoriei, doctorul Alexander Loyd ne invata cum, dezvaluind tehnici pe care le dezvolta de peste 16 ani.

Cand avem experiente negative, ne formam mecanisme pentru a le face fata si pentru a le evita in viitor. Acest lucru poate determina comportamente cum sunt mancatul excesiv, abuzul de substante chimice sau alte alegeri gresite in privinta stilului de viata. Transformand amintirile negative in amintiri pozitive, putem schimba comportamentele de la care pornesc problemele noastre. Procesul, numit ingineria memoriei, presupune sa ne invatam creierul sa-si reimagineze si sa recodifice anumite amintiri care declanseaza asocieri negative, dar si mecanismele de evitare si de adaptare pe care le-am dezvoltat pentru a le face fata. Inseamna sa ne invatam sa regandim acele imagini interne, astfel incat, in loc sa produca frica, anxietate sau alte emotii negative, sa dea nastere iubirii, linistei si asocierilor pozitive.

ALEXANDER LOYD detine doctorate in psihologie si medicina naturista. Cei 12 ani de cautare a unui tratament pentru depresia sotiei sale au dus la descoperirea sistemului Codul vindecarii in 2001. De atunci, cabinetul sau particular a devenit unul dintre cele mai mari de acest fel din lume, in conditiile in care mii de clienti din 50 de state americane si peste 140 de tari folosesc Codul vindecarii pentru a vindeca, practic, orice problema fizica, emotionala, de succes sau relationala.

La Editura Lifestyle Publishing au mai aparut si De la stres la succes in 40 de zile. Principiul secret al succesului, iubirii si fericirii in viata si Codul vindecarii. 6 minute pentru vindecarea problemelor de sanatate, succes sau relationale (scrisa impreuna cu Ben Johnson).