Catalizatorul. Cum poti schimba opiniile oricui

​Ghid practic

Fiecare doreste sa schimbe ceva. Comerciantii doresc sa modifice preferintele cumparatorilor si liderii vor sa schimbe organizatiile. Firmele debutante urmaresc sa modifice industrii, iar organizatiile nonprofit vor sa schimbe lumea. Dar schimbarea este dificila. De multe ori depunem eforturi persuasive, facem presiuni si insistam, dar nimic nu se clinteste din loc. Ar putea sa existe o solutie mai buna?

Aceasta carte propune o abordare diferita. Agentii de succes ai schimbarii stiu ca nu este vorba despre a insista ori despre a furniza mai multe informatii, ci despre a fi un catalizator. Catalizatorii inlatura obstacolele care blocheaza drumul si ridica barierele din calea schimbarii. In loc sa se intrebe „Cum as putea sa modific opiniile unora?”, ei pun o intrebare diferita: „De ce nu si-au schimbat deja opiniile? Ce anume ii oprecte?”.

Catalizatorul identifica barierele esentiale din calea schimbarii si modalitatile in care le putem inlatura. Veti afla cum schimba catalizatorii opiniile in cele mai dificile situatii: cum ii conving negociatorii pentru eliberarea ostaticilor pe rapitori sa se predea cu mainile sus si cum procedeaza comerciantii pentru ca produsele lor sa aiba priza la public, cum transforma liderii cultura organizationala si cum declanseaza activistii miscarile sociale, cum reusesc psihoterapeutii sa-i convinga pe consumatorii de droguri ca au o problema si cum agentii electorali care umbla din usa in usa schimba convingeri politice adanc inradacinate.

Aceasta carte se adreseaza tuturor celor care doresc sa catalizeze schimbarea. Ea ofera un solid mod de gandire si o varietate de tehnici care pot sa conduca la rezultate extraordinare. Fie ca incercati sa schimbati o persoana, sa transformati o organizatie ori sa schimbati modul in care face afaceri o intreaga industrie, aceasta carte va va invata cum sa deveniti un catalizator.

Cu totii am fost frustrati incercand zadarnic sa modificam opiniile cuiva. In aceasta carte captivanta, Jonah Berger inlatura acea frustrare, aratandu-ne cum sa dam in laturi barierele din calea schimbarii. Catalizatorul va va invata cum sa schimbati orice. — Charles Duhigg, autorul bestsellerurilor Puterea obisnuintei si Mai inteligent, mai repede, mai bine

Stim cu totii ca este dificil sa-i facem pe oameni sa isi schimbe opiniile. Dar acum stim de ce: am procedat gresit. Consumam prea mult timp presandu-i si nici pe departe suficient timp ca sa inlaturam obstacolele care ii impiedica sa actioneze. In aceasta carte concludenta si convingatoare, Jonah Berger schiteaza o abordare mai inteligenta si mai eficienta. Plina de istorioare captivante, de stiinta solida si de sfaturi practice, Catalizatorul este o lectura esentiala pentru oricine are ca ocupatie schimbarea. Bonus: este rara carte de business care se citeste pe nerasuflate. — Daniel H. Pink, autorul cartilor Cand si A vinde e omeneste

Catalizatorul este o lectura fascinanta si o potenta trusa de instrumente care ne pot ajuta sa schimbam opinii, organizatii si, putem spera, chiar intreaga lume. — Arianna Huffington, fondator si CEO Thrive Global si autoarea cartii Thrive