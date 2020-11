Praf de zane: Aventuri prin lumea povestilor

​Carte pentru copii

Cum ar fi lumea noastra fara povesti? Ce s-ar intampla daca personajele magice pe care le indragim ar disparea? Pentru ca nimic din toate acestea sa nu se intample, Alma, o fetita curajoasa, pleaca intr-o misiune extraordinara alaturi de personajul ei favorit, Scufita Rosie.

O calatorie plina de aventuri pentru salvarea lumii povestilor si pastrarea magiei din jurul eroilor copilariei fiecaruia dintre noi.

O carte care te va tine cu sufletul la gura!

"Cand vor citi Praf de zane, copiii vor deveni eroi intr-o mare aventura: vor elibera Lumea Povestilor din mana Magului Migalos si Rautacios, care e inconjurat de broaste si e aparat de un talisman vrajitoresc. Cand copiii isi vor da seama ca au puterea de a salva Lumea Povestilor, atunci vor avea incredere ca pot schimba in bine si lumea noastra." – Andreea Iatagan, autoarea cartilor Ploaia curcubeu, Spiridusii luminii, Iepurele intelept si secretul povestilor

"La fel ca fetita din Praf de zane, Ana insasi e o salvatoare a povestilor. A celor pe care le stim, le iubim, nu le vom uita niciodata. Dar poate ca ceea ce admir cel mai mult e insusi felul in care le scrie. Urmand tiparul clasic, transforma o simpla istorisire in una ce face imaginatia sa lucreze si sufletul sa vibreze. Desi atat de proaspete si moderne, cartile Anei au farmecul povestilor de altadata. Au tensiune si neprevazut, au probe de trecere si calatorii initiatice, au Bine si Rau, au valori trainice si de nezdruncinat. Povestile ei (nu doar aceasta) sunt despre prietenie si dragoste de carti. Despre frumusetea istorisirii si puterea ei salvatoare." – Camelia Cavadia, autoarea romanelor Vina, Mastile fricii, Purgatoriul ingerilor

Ana Dragomir are 13 ani si locuieste in Bucuresti. A debutat in anul 2019, cu In cautarea inspiratiei, o poveste emotionanta si antrenanta despre puterea imaginatiei si despre calatoriile care ne aduc prieteni pe viata. In timpul liber adora sa mearga la teatru si petrece clipe frumoase alaturi de prietenii ei. Este pasionata de lectura, iubeste Marea Britanie si ii place sa inventeze povesti care sa faca lumea mai frumoasa.

Ionut Robert Olaru crede ca totul in jurul nostru este o poveste si transforma cuvintele in ilustratii minunat colorate. A mai transpus in imagini In cautarea inspiratiei de Ana Dragomir, Ploaia curcubeu, Spiridusii luminii, Iepurele intelept si secretul povestilor de Andreea Iatagan.