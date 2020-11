O scurtă istorie a Germaniei. De ce este temută și admirată aceasta țara?

​Recomandare de lectura

De la Iuliu Cezar la Angela Merkel – O repovestire pentru vremurile noastre

# 1 Bestseller international





„O lectura obligatorie" – The Economist





„Cea mai provocatoare carte a anului" – Der Spiegel





De citit intr-o dupa-amiaza, de retinut pentru o viata.

O tara deopotriva admirata si temuta, Germania s-a situat in epicentrul evenimentelor mondiale nu de putine ori: Reforma, cele doua Razboaie Mondiale, caderea Zidului Berlinului. S-a conturat ca natiune moderna de-abia in 1871 – si totusi, astazi, Germania este a patra economie a lumii si purtator de stindard al democratiei liberale. „Nu are rost sa studiezi trecutul daca acesta nu lumineaza prezentul", scrie James Hawes in aceasta concisa istorie care a captivat deja sute de mii de cititori in mai multe tari. Astazi, poate mai mult decat oricand, avem mare nevoie sa intelegem, dupa cum spune autorul, „adevarata istorie a Germaniei".

„O Germanie asa cum nu ati mai cunoscut-o pana acum: o teza indrazneata, o analiza competenta si o lectura captivanta. Fie ca impartasiti sau nu punctul de vedere al acestei carti, ea este o lectura obligatorie pentru oricine este interesat de drumul parcurs de Germania pentru a ajunge la ceea ce este astazi." – Karen Leeder, Universitatea Oxford

„O incercare temerara de a remedia o ignoranta seculara in doar 200 de pagini... nu doar o palpitanta trecere in revista a momentelor decisive din istoria Germaniei, dar si o regandire serioasa, bine documentata si radicala a continuitatilor din viata politica germana." – Nicholas Boyle, Universitatea Cambridge

„Cuprinzatoare, insufletita si captivanta… daca vrei sa intelegi tara de care mare parte din lumea democratica isi agata azi sperantele, acesta este locul de unde sa pornesti." – Irish Examiner





„Occidentul este in plina defensiva. Puterile anglo-saxone, mari si mici, s-au retras in fantasma maretiei pierdute. Populistii din toata Europa striga in gura mare ca imigratia si globalizarea sunt lucratura unui sistem nefast, condus de papusari nevazuti. Nevenindu-i sa creada ce noroc a dat peste el, tarul Vladimir constata cum se aliniaza pionii din Marele Joc; statele baltice si grupul de la Visegrad tremura – si toata lumea priveste spre Berlin." – James Hawes

Cu o privire proaspata, ancorata in momentul prezent, James Hawes rescrie istoria Germaniei, pozitionand-o pe harta Europei si a lumii si revelandu-i potentialul de actor major in configurarea lumii actuale.

James Hawes a studiat limba germana la Colegiul Hertford din cadrul Universitatii Oxford si la University College London. A conferentiat la Universitatile Maynooth, Sheffield si Swansea. Este autorul a sase romane si al unor lucrari de nonfictiune. In prezent, conduce masteratul de scriere creativa de la Oxford Brookes University.