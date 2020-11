Citirea feței. Cum să descifrezi o persoană dupa trăsăturile chipului

Ghid practic

Limbajul corpului este limitat. Limbajul fetei dezvaluie TOTUL!





Cu totii suntem cititori de fete innascuti si, inca din prima zi de viata, ne orientam instinctiv privirea spre trasaturile faciale ale celor din jur. Nu exista persoana care sa nu aiba capacitatea intuitiva de a descifra sentimentele celorlalti in expresiile lor.

Imbinand trei scoli diferite de citire a fetei cu identificarea stiintifica a celor mai subtile microexpresii, Eric Standop este capabil sa citeasca emotiile, caracterul, ba chiar si starea de sanatate a unei persoane — doar uitandu-se la fata ei.

Cartea contine ilustratii ce permit cititorilor sa vada trasaturile interpretate de Standop si este impartita in sectiuni care se concentreaza asupra unor domenii precum sanatatea, dragostea, comunicarea si succesul in afaceri. Partea finala a cartii explica semnificatia a zeci de forme si expresii faciale, astfel incat cititorii sa-si poata perfectiona propriile capacitati de citire a fetei si sa le aplice in viata lor de zi cu zi.

„Fascinanta carte a lui Eric Standop prezinta intr-un mod accesibil si convingator vechea si neconventionala tehnica a citirii fetei." - Phil Houston, veteran CIA si coautor al cartii Spy the Lie (Trei, 2015)

Eric Standop este unul dintre cei mai mari experti internationali in citirea fetei, sustinand conferinte in peste douazeci de tari pentru antreprenori, manageri, profesori si ofiteri de politie. Este fondatorul Academiei de Citire a Fetei si are clienti care activeaza in domenii foarte variate, de la finante si tehnologie la sanatate si wellness.