Descifrarea universului pe intelesul copiilor

Recomandare de lectura

„A venit vremea sa ne luam privirea de la noi si s-o indreptam catre imensitatea Spatiului... Putem ajunge, cu indrazneala, acolo unde n-a mai ajuns nimeni niciodata. Cine stie ce vom descoperi?“ — STEPHEN HAWKING



Cum ar fi daca te-ai putea intoarce in timp ca sa fii martor la nasterea galaxiei noastre? Ar putea robotii sa cucereasca lumea? Ce-ar fi daca te-ai numara printre primii colonisti ai planetei Marte?

George este una dintre cele mai iubite si mai citite serii pentru copii din lume. Pentru prima data, fascinantele teorii stiintifice care au insotit aventurile lui George si Annie sunt reunite intr-un singur volum, impreuna cu capitole in premiera scrise de cei mai importanti oameni de stiinta ai momentului. Excelent ilustrat si plin de date fascinante, volumul care incheie indragita serie este o antologie cuprinzatoare a celor mai recente si mai interesante informatii stiintifice despre Univers.

Lucy Hawking este autoarea a doua romane. A scris articole pentru numeroase publicatii si a aparut in emisiuni de televiziune si radio, cu prezentari de popularizare a calatoriilor spatiale si a stiintei, in general, facute pentru copiii din intreaga lume. A vorbit, de asemenea, la conferinta organizata cu prilejul celei de-a 50-a aniversari a NASA. Ca parte a Operatiunii Nemurirea, o mostra din ADN-ul ei a fost trimisa recent la Statia Spatiala Internationala, pentru cazul in care specia umana ar disparea in mod accidental. Locuieste la Cambridge, impreuna cu fiul sau. In 2008, i s-a decernat Premiul Sapio pentru popularizarea stiintei.

Stephen Hawking s-a nascut pe 8 ianuarie 1942, exact in ziua cand se implineau trei sute de ani de la moartea lui Galileo Galilei. Dupa studii la Oxford si un doctorat sustinut la Cambridge, Hawking devine titularul Catedrei de matematica de la Cambridge, catedra in fruntea careia s-a aflat, cu trei secole in urma, Isaac Newton. Impreuna cu Roger Penrose a elaborat teoria asupra gaurilor negre si a demonstrat ca, in conformitate cu relativitatea generala, spatiul si timpul trebuie sa fi avut un inceput in marea explozie (Big Bang). In ciuda unei boli care l-a tintuit in scaunul cu rotile, Hawking si-a continuat cercetarile, aflandu-se in prima linie a fizicienilor care cauta o teorie unificatoare ce ar explica intregul univers. Pe de alta parte, a publicat lucrari destinate publicului larg, in care a oferit o imagine intuitiva asupra cercetarilor de varf din fizica fundamentala. Este, probabil, cel mai cunoscut fizician de la Einstein incoace. A incetat din viata pe 14 martie 2018.