Care e diferenta dintre un copil si un laptop? O calatorie personala prin religie, fizica si neurostiinte

​Recomandare de lectura

Intr-un interviu pentru Hotnews, fizicianul Cristian Presura spunea ca nu e de acord cu perspectiva strict materialista dupa care intre un copil si un laptop nu e nici o diferenta. Politicieni rauvoitori i-au citat trunchiat afirmatia, inversand-o si creand in retelele de socializare o isterie anti-Presura. Aceasta imprejurare a declansat scrierea cartii de fata, marturie a unui om aflat in cautarea credintei si esafodaj complex de explicatii stiintifice.

„Durerea si suferinta personala mi-au suflat mereu in ureche: poti nega orice, dar nu poti nega faptul ca tu simti durerea asta! Desigur, nu pot convinge pe nimeni ca «a simti» depaseste limitele materiei, pentru ca nu am argumente: este o problema de credinta. Odata acceptata aceasta credinta a durerii simtite, alte intrebari decurg in mod natural una din alta. Daca simt, ar trebui sa existe ceva care simte, nu? Daca da, ce este acel lucru care simte? Este ceva material sau nu? Poate fi localizat procesul de simtire in creier? Au localizat cercetatorii constiinta in creier? De fapt, ce spun ei ca este constiinta? Calatoria mea personala catre aceste raspunsuri trece, in cartea de fata, prin religie, fizica si neurostiinte.“ — CRISTIAN PRESURA



CRISTIAN PRESURA s-a nascut in 1971 la Voineasa si a urmat studiile facultatilor de electrotehnica si fizica. A lucrat la Institutul de Fizica Atomica, unde s-a ocupat de instalatii electrice si a studiat proprietatile laserilor cu medii active solide. In 2002 a obtinut doctoratul in fizica la Universitatea Groningen, Olanda, unde a caracterizat proprietatile optice ale sistemelor corelate de electroni. Rezultatele sale s-au concretizat in lucrari publicate in reviste de specialitate: Physical Review B, Physical Review Letters si Science. In prezent este cercetator la compania Philips, Olanda. S-a specializat in domeniul senzorilor medicali. Impreuna cu echipa sa, a inventat si introdus pe piata primul ceas capabil sa masoare pulsul sportivilor numai pe baza senzorilor optici. A publicat mai multe zeci de lucrari si brevete de inventie. Cristian Presura are o activitate intensa de popularizare a stiintei in limba romana, scriind articole pentru ziare, reviste si televiziune. Este autorul cartilor Fizica povestita (Humanitas, 2014) si O calatorie prin univers (Humanitas, 2019). Poate fi urmarit saptamanal cu un nou video pe canalul de youtube „Fizica cu Cristian Presura”.