Masculinitate furata. De ce tinerii barbati intampina probleme si ce e de facut

Recomandare de lectura

Masculinitatea este in declin! In prezent, tinerii barbati au esecuri mai mari decat oricand pe plan academic, social si sexual. Care sunt motivele care au generat aceasta situatie si ce este de facut?

Bazandu-se pe cercetarile lor, autorii prezinta mai intai motivele asociate cu trasaturile de personalitate, precum timiditatea, impulsivitatea si lipsa constiinciozitatii. Apoi iau in considerare factorii situationali, cum ar fi raspandirea fenomenului de absenta a tatalui, disponibilitatea jocurilor video stimulative si accesul gratuit la pornografie pe internet. In sfarsit, autorii adauga un plus de complexitate analizei, luand in considerare factori sistemici cum sunt: consecintele politice si economice ale legislatiei ce recunoaste nevoile si drepturile femeilor, dar care, in acelasi timp, le ignora pe cele ale barbatilor; modificarile fiziologice generate de mediu, care scad nivelul testosteronului si cresc nivelul estrogenului; influentele din mass-media; recesiunea economica ce a avut drept rezultat scaderea locurilor de munca; precum si esecul sistemului educational de a crea medii provocatoare care sa stimuleze curiozitatea baietilor.

Philip Zimbardo a fost profesor de psihologie la Universitatile Stanford, Yale, New York si Columbia si a fost presedinte al Asociatiei Americane de Psihologie. A scris numeroase articole si carti, fiind cunoscut pentru remarcabilele cercetari din domeniul psihologiei sociale.

Nikita D. Coulombe este scriitoare. Impreuna cu Philip Zimbardo a scris si Demise of Guys.

"Daca analizam motivele pentru care baietii utilizeaza jocurile video si pornografia, vom descoperi ca acei factori reprezinta atat simptome, cat si cauze ale regresului lor general. Exista o cauzalitate reciproca in cadrul careia o persoana s-ar putea sa foloseasca pornografia sau jocurile video excesiv si apoi sa dezvolte probleme sociale, sexuale si motivationale, dar si invers. Aceasta creeaza un ciclu vicios al izolarii sociale." - Autorii

"Daca un barbat a primit constant lucruri cand era mic, fara sa i se impuna niste conditii legate de folosirea acestora sau niste responsabilitati pe masura utilizarii lor in perioada adolescentei, acesta nu invata sa le aprecieze sau sa fie mandru de realizarea lor, ci numai de faptul ca le detine. Invata sa astepte totul de la ceilalti si sa ii manipuleze pentru a obtine lucrurile de care el considera ca are nevoie. In zilele noastre, putini baieti mai stiu sa pretuiasca efortul personal." - Autorii