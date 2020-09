Ghid Practic

Eu sunt doar muzician si producator de discuri. Nu sunt psihiatru si nu inteleg toate chestiile astea. Toti avem probleme. Dar exista o carte formidabila intitulata Prea devreme batran, prea tarziu intelept. Ati vazut-o? Cartea asta spune: Cele mai multe din traumele copilariei nu ne mai pot face nici un rau. Adunati-va si continuati-va viata, oameni buni!“ —

„Suntem ceea ce facem", afirma convingator Gordon Livingston, medic care a ascultat de-a lungul timpului cele mai intime secrete si necazuri ale oamenilor. Din experienta de o viata, a extras 30 de adevaruri fundamentale, transpuse in 30 de capitole elocvente, incisive si capabile sa ne inspire intre care:

• Orice relatie e sub controlul persoanei careia ii pasa cel mai putin

• Inchisorile cele mai sigure sunt construite de noi insine

• Fericirea este riscul suprem

• Numai lucrurile rele se intampla rapid

• Degeaba fugim de adevar

• Nu toti cei care ratacesc se pierd

• Ne temem de alte lucruri decat ar trebui

• Singurele paradisuri adevarate sunt cele pe care le-am pierdut

Prea devreme batran, prea tarziu intelept ofera liniste, indrumare si speranta oricui simte ca trece timpul si n-a reusit inca sa ajunga ceea ce si-a dorit.

Gordon Livingston, medic, absolvent al Academiei West Point si al Facultatii de Medicina din cadrul Universitatii Johns Hopkins, practica medicina din 1967. Este psihiatru si publica frecvent articole in The Washington Post, San Francisco Chronicle, Baltimore Sun si Reader’s Digest. Este, de asemenea, autorul cartilor And Never Stop Dancing: Thirty More True Things You Need To Know Now si Only Spring: On Mourning the Death of My Son. A participat la razboiul din Vietnam si a fost decorat cu Steaua de Bronz. Locuieste si munceste in Columbia, Maryland.