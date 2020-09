Folosim banii in fiecare zi. Cu toatea astea, obiceiul de a oferi bucati de hartie pentru a cumpara bunuri si servicii pare, in fond, complet absurd. O bancnota de 20 de dolari, de exemplu, nu valoreaza mai mult, ca simpla bucata de hartie, decat banii folositi in jocul de Monopoly. Cum se face astfel ca 20 de dolari valoreaza de fapt 20 de dolari?

Plecand de la aceasta intrebare simpla, Charles Wheelan ne dezvaluie universul surprinzator de viu din spatele banilor si al sistemului bancar si ne ofera raspunsuri la multe alte dileme ale lumii financiare: De ce exista bani de hartie (sau monede fiduciare, ca sa folosim un termen sofisticat) si de ce unele tari, precum Zimbabwe in anii ’90, au tiparit atat de multi, incat au ajuns sa fie folositi ca hartie igienica? Cum utilizeaza bancile centrale puterea de a crea bani pentru a gestiona crizele financiare? De ce mare parte din tarile europene au aceeasi moneda, iar acest lucru provoaca atat de multe probleme? Este Bitcoin solutia pentru toate aceste dispute?

In Povestea banilor, Charles Wheelan ne arata cum ar trebui sa functioneze bancile si sistemul monetar, precum si efectele devastatoare pe care le pot avea asupra societatii inflatia, deflatia, ilichiditatea si alte fenomene monetare.

„Wheelan este un fel de anti-Midas. Tot ce atinge prinde viata.“ — BURTON G. MALKIEL, profesor emerit al Universitatii Princeton

„O lectura captivanta, care explica principiile de baza ale economiilor mondiale.“ — DARTREVIEW.COM

„Politica monetara le poate parea unora un domeniu ezoteric. Dar la fel ni se pareau si produsele derivate pe care cei de pe Wall Street le tot invarteau la inceputul anilor 2000. Si oare cum s-a incheiat totul? Atunci cand politicile financiare functioneaza cum trebuie, nu acordam o atentie prea mare unor asemenea lucruri. Ne vedem linistiti de viata noastra de zi cu zi, folosim bani pe care-i luam ca atare si ne bucuram de un sistem financiar stabil, vesnic nemultumiti de autoritatile care parca vor sa complice inutil situatia. Lucrurile nu merg insa intotdeauna atat de bine. Utilizarea gresita a banilor poate distruge atat tari, cat si vieti nevinovate.“ — Charles Wheelan

Charles Wheelan (n. 1966) este profesor de economie si politici publice la Centrul Rockefeller al Colegiului Dartmouth si fost corespondent pentru The Economist. De-a lungul timpului, a scris articole pentru Chicago Tribune, New York Times sau Wall Street Journal. Prima sa carte, Naked Economics: Undressing the Dismal Science (2002), o introducere accesibila si captivanta in economie, a devenit rapid bestseller si a fost tradusa in peste zece limbi. De un succes similar s-au bucurat apoi si Naked Statistics: Stripping the Dread from the Data (2013) si Povestea banilor (Naked Money: A Revealing Look at What It Is and Why It Matters, 2016), in care Charles Wheelan isi propune sa explice pe intelesul tuturor, cu ajutorul statisticii si politicilor monetare, cum functioneaza lumea in care traim.