Viziunea lui Stephen King asupra asasinarii lui JFK

Dallas, 22 noiembrie 1963. Se aud trei focuri de arma. Presedintele John F. Kennedy e mort.

Viata poate lua turnúri cu totul neprevazute, uneori. Asta se intampla cu Jake Epping, profesor de engleza la un liceu dintr-un orasel din Maine, cand afla ca magazia din restaurantul prietenului sau Al este o „vizuina de iepure“ care duce in 1958.

Iar cand istoria te striga pe nume, nu ai cum sa nu raspunzi: „Prezent!“

Jake se intoarce in timp ca sa previna asasinarea lui J.F.K. – unul dintre cele mai traumatizante momente din intreaga istorie a Statelor Unite. Iar cheia intregii misiuni este singuraticul Lee Harvey Oswald.

„Se simte maiestria a patruzeci de ani de scris si meditatie asupra istoriei unei natiuni.

Incercarea de a intelege trecutul e un pas inainte pentru cel mai bun povestitor din literatura americana moderna.“ The Guardian

„Mai mult decat o calatorie inapoi in timp, cartea e o meditatie plina de actiune despre hazard, alegeri si destin.“ Independent Books of the Year

Stephen King s-a nascut in Portland, Maine, in 1947 si este cel de-al doilea fiu al lui Donald si Nellie Ruth Pillsbury King. Cand avea doi ani, tatal sau si-a abandonat familia, astfel ca micul Stephen King a avut o copilarie grea, marcata de repetate mutari dintr-un oras in altul. Stephen King a indragit matineele anilor '50, unde se proiectau in special filme de groaza si SF.

In 1960, Stephen King l-a descoperit pe H.P. Lovecraft, care a avut o influenta decisiva asupra carierei sale. Acesta a fost momentul in care marele autor a inceput sa scrie povesti la o masina de scris careia ii lipsea tasta „N”, pe care o vom intalni mai tarziu in Misery.

Intre 1962 si 1966 a frecventat Liceul Lisbon Falls, iar intre 1966 si 1970 a urmat cursurile Universitatii Maine din Orono. In aceasta perioada a lucrat la biblioteca facultatii si a publicat primele sale povestiri in revista Maine Campus, unde a tinut si o rubrica permanenta.

In iunie 1970 a obtinut licenta in literatura, un certificat de profesor de liceu si o diploma pentru elocutiune si arta dramatica. In 1971 s-a casatorit cu Tabitha Jane Spruce, viitoarea scriitoare si poeta T. King, cu care a avut trei copii. O vreme a trait intr-o rulota si a lucrat intr-o spalatorie industriala, apoi a devenit profesor de engleza la Hampden Academy, Maine.

In aceea perioada, Stephen King a dus o viata grea, plina de lipsuri, care-l va duce la alcoolism. A inceput sa scrie Carrie, dar fiindca romanul nu avansa deloc, l-a aruncat la gunoi. Sotia sa insa, care nu se indoia de talentul lui, a recuperat manuscrisul si l-a convins sa-l duca la bun sfarsit.

In 1973 declicul s-a produs: concernul editorial Doubleday a acceptat spre publicare Carrie, iar New American Library a cumparat drepturile editiei de buzunar cu suma record de 400 000 de dolari. In 1975 familia sa si-a cumparat prima casa la Bridgton, Maine, iar Stephen King a publicat Salem's Lot.

Din acest moment Stephen King isi va consacra viata exclusiv creatiei literare si, intr-o mai mica masura, productiei cinematografice. Aproape toate romanele lui au fost ecranizate. De asemenea, Stephen King acorda permisiunea studentilor la regie sa adapteze povestirile sale pentru suma simbolica de un dolar.

Stephen King a doborat toate recordurile de vanzare si a primit numeroase premii, printre care si prestigioasa Medalie pentru Contributii Deosebite in Domeniul Literaturii Americane oferita de National Book Foundation. In 2006 venitul sau anual a fost estimat la 40 de milioane de dolari.