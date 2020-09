Ghid de imunizare impotriva dezinformarii: Povesti despre epidemii si vaccinuri

Vaccinurile sunt prima arma eficace in lupta cu bolile molipsitoare. Paradoxal, au devenit o victima a propriului succes. Intr-o epoca ferita de marile epidemii ale trecutului, vaccinurile au devenit tinta favorita a amatorilor de conspiratii si a emitatorilor de fake news. Iar cei care nu pot sa-si aminteasca trecutul sunt condamnati sa il repete.

Cartea aceasta este un ghid de imunizare impotriva dezinformarii. Ca sa intelegem cum functioneaza, cum sunt produse si cum sunt testate vaccinurile, Alexandru Toma Patrascu ne insoteste intr-o calatorie de-a lungul secolelor, de la descoperirea microbilor la imblanzirea lor, si ne povesteste despre primele microscoape, despre teoria germenilor si despre descifrarea misterelor sistemului imunitar. O calatorie la finalul careia intelegem cum functioneaza stiinta si de ce trebuie sa avem incredere in ea.

Vaccin pentru frica • „Acum variola este peste tot imprejurul nostru“ • Edward Jenner si descoperirea vaccinarii • „Mestesugul vaccinarisitului“ in Principatele Romane • De la miasme la semintele bolilor • Oare se nasc soarecii din carpe murdare? • Boala canibalilor • Primele vaccinuri • „Imblanzirea“ microbilor. De la cintezele lui Darwin la vaccinurile vii • Misterul imunitatii • Drumul spre iad • Vaccinuri cu piure de tantari • Doctorul ROR • Keep Calm and Vaccinate • Marea Tuseala

„Aceasta este o carte despre epidemii si vaccinuri, despre Louis Pasteur si Robert Koch, despre bacterii si virusi. Este, de fapt, o carte de povesti, dar sunt povesti reale, destinate adultilor. In loc de zane si dragoni, de vraji si potiuni magice, veti intalni medici in lupta cu epidemiile si vaccinuri bazate pe stiinta.“ — Alexandru Toma Patrascu

Alexandru Toma Patrascu este fondatorul si directorul Bucharest Science Festival, cel mai important eveniment de promovare a stiintei din Romania. Dupa absolvirea Facultatii de Electronica a Universitatii Politehnica din Bucuresti a urmat programul de masterat in afaceri al The Open University, Marea Britanie, specializandu-se ulterior in comunicare.

De peste un deceniu dezvolta programe educationale non-formale, de popularizare a stiintei, atat pentru copii, cat si pentru adulti. Este membru fondator al Asociatiei Secular-Umaniste din Romania (ASUR) si se implica in actiuni de public advocacy in favoarea respectarii caracterului laic al statului. Din 2011 publica cu regularitate pe platforma Contributors.ro, abordand subiecte legate de educatie, politica si stiinta.