O poveste de dragoste greu de inteles: Pictorul ​Gustav Klimt si muza sa de 12 ani

Gustav Klimt avea o muza secreta. Aceasta este povestea ei.

Tulburatoarea poveste de iubire dintre pictorul vienez Gustav Klimt si Emilie Flöge, femeia care a pozat pentru capodopera Sarutul si al carei nume artistul l-a soptit cu ultima suflare, pe patul de moarte.

Viena, 1886. Un oras al cafenelelor elegante, al operei si al unei comunitati artistice in plina efervescenta. Emilie, de numai 12 ani, cunoaste un pictor fermecator, dar controversat. Angajat de tatal ei ca sa-i dea lectii de desen, Klimt ii prezinta lui Emilie lumea boema a artistilor, a modelelor senzuale si a bogatilor decadenti, care deopotriva o inspaimanta si o fascineaza.

Pe masura ce Emilie creste si devine o creatoare de moda faimoasa, povestea de dragoste se transforma intr-o poveste despre arta, din care se naste unul dintre cele mai cunoscute si mai indragite tablouri din istorie: Sarutul lui Klimt.

„O meditatie despre arta si artificial. Misterul lui Klimt scos in relief mai frumos ca niciodata.“ - The New York Times

„Un limbaj senzual, bogat si foarte expresiv.“ - Publishers Weekly

„Uneori ma gandesc sa distrug picturile. Daca le dau foc, panzele vor arde mocnit inainte sa se aprinda cu totul. Vor scoate un miros de par ars si benzina. Pigmentii vor face ca flacara sa lumineze in mai multe culori. Scanteile vor zbura de pe tablouri, iar eu va trebui sa le urmaresc pe jos si sa le sting. Picturile vor lupta impotriva propriei disparitii, trosnind cu mici explozii. Imi voi arde mainile. Fata lui Adele se va topi ca ceara si va disparea si ea. Mainile ei vor fi ultimul lucru care va pieri, ofilindu-se in norulde fum intepator.“

Elizabeth Hickey s-a nascut in Louisville, Kentucky, si a absolvit Masteratul in Arte la Universitatea Columbia. Debutul editorial cu Sarutul pictat (The Painted Kiss), roman dedicat lui Gustav Klimt, a entuziasmat criticii si cititorii, deopotriva. Acestuia i-a urmat, in 2007, The Wayward Muse, o carte de fictiune istorica dedicata lui Dante Gabriel Rossetti. In prezent locuieste in Portland, Oregon.